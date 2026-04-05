عاجل
طائرات حربية إسرائيلية تحلق في أجواء بيروت
الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود خفض التضخم وتدعيم احتياطات النقد الأجنبي
بيانات تظهر خروج سفينتين هنديتين أخرييتن محملتين بالغاز المسال من الخليج
أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بسبب أزمة قلبية.. أوسكار يعلن اعتزال كرة القدم عن 34 عامًا

إسلام مقلد

أعلن نادي ساو باولو اعتزال نجمه البرازيلي أوسكار، لاعب وسط تشيلسي السابق، بشكل نهائي، عن عمر 34 عامًا، بسبب معاناته من مشاكل مزمنة في القلب.

جاء القرار بعد تعرض اللاعب لأزمة صحية في نوفمبر الماضي، استدعت دخوله المستشفى لمدة خمسة أيام، حيث كشفت الفحوصات إصابته بما يُعرف بـ"النوبة الوعائية المبهمة"، وهي حالة تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في معدل ضربات القلب وضغط الدم، وقد تتسبب في الإغماء.

 

إنهاء العقد مبكرًا

ورغم أن عقد أوسكار مع ساو باولو كان يمتد حتى عام 2027، فإن النادي واللاعب توصلا إلى اتفاق بإنهاء التعاقد، في ظل استحالة استمراره في الملاعب لأسباب صحية.

 

رسالة وداع مؤثرة

ووجّه أوسكار رسالة مؤثرة عبر حسابات النادي، قال فيها: "كنت أتمنى أن أقدم المزيد لساو باولو، وألعب لفترة أطول، كنت أشعر أن لدي القدرة والعمر للاستمرار، لكن للأسف حدث ما حدث".

وأضاف: "سأعتزل كرة القدم الآن، لكنني سأظل داعمًا للنادي كمشجع، وأنهي مسيرتي هنا في ساو باولو، بعد رحلة أخذتني إلى أماكن عديدة حول العالم".

 

مسيرة حافلة بالألقاب

وخلال مسيرته، حقق أوسكار العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع تشيلسي، إلى جانب حصد لقب الدوري الصيني الممتاز ثلاث مرات مع شنغهاي بورت، ليصبح أحد أبرز نجوم تلك الحقبة.

وعاد اللاعب إلى نادي طفولته ساو باولو في ديسمبر 2024 بعقد يمتد لثلاث سنوات، قبل أن تضعه الظروف الصحية أمام قرار الاعتزال المبكر.

 

مشوار دولي مميز

وعلى الصعيد الدولي، خاض أوسكار 48 مباراة بقميص منتخب البرازيل بين عامي 2011 و2015، وحقق لقب كأس القارات 2013، كما شارك في كأس العالم 2014 التي استضافتها البرازيل، وأنهى خلالها "السيليساو" المنافسات في المركز الرابع.

