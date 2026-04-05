قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أسرة طفل الأسكندرية تكشف الحقيقة بعد انتشار فيديو ادعاءات الخطف

أسرة الطفل تكشف الحقيقة بعد انتشار فيديو ادعاءات الخطف
أسرة الطفل تكشف الحقيقة بعد انتشار فيديو ادعاءات الخطف
إسراء عبدالمطلب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو على نطاق واسع، ما أثار حالة من القلق والارتباك بين المواطنين، حيث زُعم خلاله تعرض طفل صغير لمحاولة خطف على يد سائق سيارة أجرة في الإسكندرية، ما دفع الأسرة للخروج لتوضيح الحقيقة وكشف تفاصيل الواقعة.

وظهر في الفيديو أحد الركاب وهو يوجه اتهامًا للسائق بخطف الطفل، قائلًا: «الولد ده مش ابنك.. الولد ده مخطوف»، ما زاد من حدة الجدل حول الواقعة.

وبعد ساعات قليلة، تفاجأ السائق وزوجته بانتشار الفيديو على نطاق واسع مصحوبًا بادعاءات الخطف، ليؤكد مجددًا أن زين هو ابنه، وأنه رزق به بعد 13 عامًا من الزواج.

سائق الإسكندرية يرد

ومن جانبه، كشف محمود السيد، والد الطفل محمود تفاصيل الواقعة المتداولة، مؤكدًا أن الطفل زين هو نجله بالفعل، وأنه كان برفقته هو ووالدته داخل الميكروباص أثناء عودتهم من نزهة في حديقة حيوان الإسكندرية مساء الجمعة، مشيرًا إلى أن المشادة مع أحد الركاب وقعت في حدود السابعة أو الثامنة مساءً.

وأضاف السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يعمل في الأصل كهربائي سيارات، ويستخدم الميكروباص لتحسين دخله، مضيفًا أن الراكب الذي أثار الأزمة قام بتصوير الفيديو دون علمهم، بعد خلاف أدى إلى إنزاله من السيارة، قبل أن ينشر المقطع ويدّعي زورًا أن الطفل مختطف.

وأشار إلى أن الأسرة لم تعلم بانتشار الفيديو إلا في ساعات الفجر، حين تواصل معهم الجيران والأقارب لإبلاغهم بالأمر، ما تسبب في حالة من القلق والارتباك الشديد داخل الأسرة.

وأكد الأب أنه توجه إلى قسم الشرطة وقدم كافة المستندات الرسمية التي تثبت نسب الطفل، بما في ذلك شهادة الميلاد وبطاقة هوية الأم، وتم التأكد من صحة موقفه والسماح له بالمغادرة.

زين الطفل زين سائق الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

حريق
حريق
حريق

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

