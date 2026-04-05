تسهيلات حجز شقق الإسكان.. ووحدات للإيجار تناسب الجميع| اعرف التفاصيل

يسعى العديد من المواطنين للاستفادة من تسهيلات حجز شقق وزارة الإسكان، خاصة في ظل جهود الدولة المتواصلة لتوفير وحدات سكنية بالإيجار تلائم مختلف شرائح المجتمع، مع تبسيط إجراءات الحجز.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مجموعة من التسهيلات الجديدة لحجز شققها، تلبية لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية بنظام الإيجار تتوافق مع احتياجات المواطنين المتنوعة.

من جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن التسهيلات الجديدة لحجز الوحدات السكنية تستهدف جميع شرائح المواطنين، بما في ذلك الشباب والعمال ومحدودي الدخل.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ميزة الإعلان أيضا استدامة المشروعات السكنية وتوفير وحدات تتوافق مع القدرات المالية لكل فئة، بما يسهم في توسيع مظلة السكن الملائم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

آليات طرح وحدات الإيجار

وخلال الاجتماع الذي ترأسته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، تم مناقشة آليات طرح الوحدات السكنية بالإيجار مع التركيز على النقاط التالية:

دراسة أفضل أساليب التنفيذ لضمان سهولة الحجز للمواطنين.

تحديد الفئات المستهدفة بدقة ووضع ضوابط واضحة لضمان عدالة التوزيع.

تقديم نماذج متنوعة للإيجار، مثل الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك.

اختيار مواقع متميزة للوحدات السكنية، تتوافر بها جميع الخدمات الأساسية لجذب المواطنين للإقامة فيها.

حجم الوحدات السكنية وجدول التنفيذ

وأكدت الوزيرة على ضرورة إعداد تصور متكامل يوضح حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ، وخطط التمويل، بالإضافة إلى تحديد الجدول الزمني للطرح.

كما شددت على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق المستهدفات وبأسرع وقت ممكن.

الفئات المستهدفة للحجز

تستهدف التسهيلات الجديدة جميع الفئات من المواطنين، بما في ذلك الشباب والعمال ومحدودي الدخل، مع ضمان:

استدامة المشروعات السكنية .

توفير وحدات تتناسب مع القدرة المالية لكل فئة.

جدير بالذكر، أن هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق السكن الملائم لجميع المواطنين ضمن منظومة متكاملة من الدعم الاجتماعي والخدمات المساندة.