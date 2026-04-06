متحف إيمحتب ينظم فاعلية عبقرية الطب في مصر القديمة

نظم متحف إيمحتب،فعالية بعنوان "عبقرية الطب في مصر القديمة"، وذلك لعدد ٢٠ طفل من المرحلة الابتدائية، وتهدف الفعالية الى التعريف بقيمة وأهمية الطبيب إيمحتب مع القاء الضوء علي مدارس الطب وأهم الأطباء في مصر القديمة مع ربطها بمناهج العلوم في المدارس الابتدائية.

أوضحت إدارة متحف إيمحتب، أن برنامج الفاعلية شمل مشاهدة الفيلم الوثائقي عن منطقة آثار سقارة بقاعة التهيئة المرئية، بالإَافة إلى جولة إرشادية داخل متحف ايمحتب.

تابعت إدارة المتحف، أن الفاعلية تضمنت ورشة حكى عن نشأة الطب في مصر القديمة، وورشة تلوين جسم آدمي موضح عليه أعضاء جسم الانسان باللغة المصرية القديمة. قام بها مسؤولي أقسام التدريب، التعليمي، والتراث الغير مادي.

ويضم المتحف ست قاعات تحتوي على 289 قطعة أثرية، تشمل تماثيل وتوابيت وعناصر معمارية وأثرية من حفائر منطقة سقارة، وفقًا لما نشره المتحف على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعود إنشاء المتحف إلى عام 1997، وتم افتتاحه لأول مرة في أبريل 2006، ثم غُلق في مارس 2022 لإتمام أعمال التطوير، وأُعيد افتتاحه في ديسمبر 2023.

ويقع متحف إيمحتب في منطقة آثار سقارة، على بعد 20 كم من هضبة الجيزة، ويحتوي على آثار رائعة لملوك وملكات مصر القديمة، بالإضافة إلى شخصيات ملكية شهيرة، أبرزها الملك أوناس.

ويذكر أن المتحف سُمي على اسم المهندس المعماري العظيم إيمحتب، مهندس الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة في الدولة القديمة (حوالي 2650 ق.م)، والمسؤول عن بناء أقدم مجموعة جنائزية في التاريخ، وهي المجموعة الجنائزية الخاصة بالملك زوسر.