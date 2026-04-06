قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اغتيال أصغر باقري.. إسرائيل تعلن استهداف قائد بارز بالحرس الثوري داخل إيران
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لضغط الدم عند المشي كل يوم؟

المشي
المشي
هاجر هانئ

يُعدّ المشي من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لتحسين الصحة العامة، وله دورٌ هام في تنظيم ضغط الدم. في عصرٍ بات فيه ارتفاع ضغط الدم شائعاً بشكلٍ متزايد نتيجةً لأنماط الحياة الخاملة، والتوتر، وسوء التغذية، يُقدّم المشي اليومي حلاً طبيعياً ومتاحاً مدعوماً بالدراسات العلمية.

تأثير المشي على ضغط الدم


يشير ضغط الدم إلى قوة دفع الدم على جدران الشرايين. وعندما يظل مرتفعًا باستمرار، وهو ما يُعرف أيضًا بارتفاع ضغط الدم، فإنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل الكلى. يساعد المشي المنتظم على خفض كلٍ من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي عن طريق تحسين الدورة الدموية وتقوية القلب.

عندما تمارس المشي يومياً، يصبح القلب أكثر كفاءة في ضخ الدم، مما يقلل الضغط على الشرايين. تشير الدراسات إلى أن المشي السريع لمدة 30 دقيقة فقط يومياً يمكن أن يخفض ضغط الدم بمقدار 4 إلى 9 ملم زئبق، وهو ما يعادل تأثير بعض الأدوية.

يحسن صحة القلب بشكل طبيعي
يُعدّ المشي من أفضل أنواع التمارين الهوائية التي تُحسّن صحة القلب والأوعية الدموية. فإلى جانب تعزيز مرونة الأوعية الدموية، يُقلّل المشي من الالتهابات ويُحسّن تدفق الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. ومع مرور الوقت، يُؤدّي ذلك إلى شرايين أكثر صحة ومستويات ضغط دم أكثر استقرارًا.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد المشي على تنظيم مستويات الكوليسترول عن طريق زيادة الكوليسترول الجيد (HDL) وخفض الكوليسترول الضار (LDL)، مما يقلل من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

يساعد في إنقاص الوزن
يُعدّ الوزن الزائد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم. يساعد المشي اليومي على حرق السعرات الحرارية والحفاظ على وزن صحي، مما يؤثر بشكل مباشر على ضبط ضغط الدم. حتى فقدان الوزن المعتدل يُمكن أن يُقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من السمنة أو مشاكل التمثيل الغذائي، يمكن أن يكون دمج المشي اليومي خطوة أولى مستدامة نحو صحة أفضل.

يخفف التوتر والقلق
يُعدّ التوتر عاملاً رئيسياً في ارتفاع ضغط الدم. وقد أظهرت الدراسات أن المشي، وخاصة في البيئات الطبيعية، يُخفّض مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الرئيسي في الجسم. ويؤدي انخفاض مستويات التوتر إلى تحسين معدل ضربات القلب وتنظيم ضغط الدم.

يجد الكثير من الأشخاص أن المشي بمثابة شكل من أشكال التأمل المتحرك، مما يساعد على تصفية الذهن وتحسين الصحة العقلية.

دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة

كم يجب أن تمشي في اليوم؟


ينصح الأطباء بممارسة حوالي 150 دقيقة من التمارين الرياضية متوسطة الشدة أسبوعيًا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال 30 دقيقة من المشي السريع خمسة أيام في الأسبوع. الانتظام هو سر النجاح، فالمشي اليومي يُحقق نتائج أفضل على المدى الطويل من التمارين المكثفة المتقطعة. بالنسبة للمبتدئين، حتى 10 إلى 15 دقيقة يوميًا تُحدث فرقًا ملحوظًا. زيادة مدة المشي وسرعته تدريجيًا تُعزز الفوائد مع مرور الوقت.

على الرغم من أن المشي آمن تماماً، إلا أنه ينبغي على من يعانون من مشاكل صحية استشارة الطبيب قبل البدء بأي برنامج رياضي جديد. كما أن ارتداء الأحذية المناسبة، وشرب كمية كافية من الماء، والحفاظ على وضعية الجسم الصحيحة أمورٌ مهمة للوقاية من الإصابات وتحقيق أقصى استفادة.

المشي عادة بسيطة ومجانية تُحسّن ضغط الدم وصحة القلب والأوعية الدموية بشكل ملحوظ. ومع المواظبة عليه، لا يُساعد فقط على خفض ضغط الدم المرتفع، بل يُعزز أيضاً الصحة النفسية، ويُساعد في إدارة الوزن، ويُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
 

المشي ضغط الدم سوء التغذية القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

ترشيحاتنا

الغندور

خالد الغندور : أنا ضد التشكيك في الأندية وده حصل كتير

خوسيه ماريا سانشيز

يويفا يعلن طاقم حكام مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

مي سليم

مي سليم تبرز رشاقتها في الجيم

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد