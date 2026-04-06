ماذا يحدث لضغط الدم عند المشي كل يوم؟

يُعدّ المشي من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لتحسين الصحة العامة، وله دورٌ هام في تنظيم ضغط الدم. في عصرٍ بات فيه ارتفاع ضغط الدم شائعاً بشكلٍ متزايد نتيجةً لأنماط الحياة الخاملة، والتوتر، وسوء التغذية، يُقدّم المشي اليومي حلاً طبيعياً ومتاحاً مدعوماً بالدراسات العلمية.

تأثير المشي على ضغط الدم



يشير ضغط الدم إلى قوة دفع الدم على جدران الشرايين. وعندما يظل مرتفعًا باستمرار، وهو ما يُعرف أيضًا بارتفاع ضغط الدم، فإنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل الكلى. يساعد المشي المنتظم على خفض كلٍ من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي عن طريق تحسين الدورة الدموية وتقوية القلب.

عندما تمارس المشي يومياً، يصبح القلب أكثر كفاءة في ضخ الدم، مما يقلل الضغط على الشرايين. تشير الدراسات إلى أن المشي السريع لمدة 30 دقيقة فقط يومياً يمكن أن يخفض ضغط الدم بمقدار 4 إلى 9 ملم زئبق، وهو ما يعادل تأثير بعض الأدوية.

يحسن صحة القلب بشكل طبيعي

يُعدّ المشي من أفضل أنواع التمارين الهوائية التي تُحسّن صحة القلب والأوعية الدموية. فإلى جانب تعزيز مرونة الأوعية الدموية، يُقلّل المشي من الالتهابات ويُحسّن تدفق الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. ومع مرور الوقت، يُؤدّي ذلك إلى شرايين أكثر صحة ومستويات ضغط دم أكثر استقرارًا.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد المشي على تنظيم مستويات الكوليسترول عن طريق زيادة الكوليسترول الجيد (HDL) وخفض الكوليسترول الضار (LDL)، مما يقلل من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

يساعد في إنقاص الوزن

يُعدّ الوزن الزائد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم. يساعد المشي اليومي على حرق السعرات الحرارية والحفاظ على وزن صحي، مما يؤثر بشكل مباشر على ضبط ضغط الدم. حتى فقدان الوزن المعتدل يُمكن أن يُقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من السمنة أو مشاكل التمثيل الغذائي، يمكن أن يكون دمج المشي اليومي خطوة أولى مستدامة نحو صحة أفضل.

يخفف التوتر والقلق

يُعدّ التوتر عاملاً رئيسياً في ارتفاع ضغط الدم. وقد أظهرت الدراسات أن المشي، وخاصة في البيئات الطبيعية، يُخفّض مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الرئيسي في الجسم. ويؤدي انخفاض مستويات التوتر إلى تحسين معدل ضربات القلب وتنظيم ضغط الدم.

يجد الكثير من الأشخاص أن المشي بمثابة شكل من أشكال التأمل المتحرك، مما يساعد على تصفية الذهن وتحسين الصحة العقلية.

كم يجب أن تمشي في اليوم؟



ينصح الأطباء بممارسة حوالي 150 دقيقة من التمارين الرياضية متوسطة الشدة أسبوعيًا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال 30 دقيقة من المشي السريع خمسة أيام في الأسبوع. الانتظام هو سر النجاح، فالمشي اليومي يُحقق نتائج أفضل على المدى الطويل من التمارين المكثفة المتقطعة. بالنسبة للمبتدئين، حتى 10 إلى 15 دقيقة يوميًا تُحدث فرقًا ملحوظًا. زيادة مدة المشي وسرعته تدريجيًا تُعزز الفوائد مع مرور الوقت.

على الرغم من أن المشي آمن تماماً، إلا أنه ينبغي على من يعانون من مشاكل صحية استشارة الطبيب قبل البدء بأي برنامج رياضي جديد. كما أن ارتداء الأحذية المناسبة، وشرب كمية كافية من الماء، والحفاظ على وضعية الجسم الصحيحة أمورٌ مهمة للوقاية من الإصابات وتحقيق أقصى استفادة.

المشي عادة بسيطة ومجانية تُحسّن ضغط الدم وصحة القلب والأوعية الدموية بشكل ملحوظ. ومع المواظبة عليه، لا يُساعد فقط على خفض ضغط الدم المرتفع، بل يُعزز أيضاً الصحة النفسية، ويُساعد في إدارة الوزن، ويُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

