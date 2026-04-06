وليد جاب الله: مرونة الجنيه واستقرار الأسواق أبرز نتائج السياسات الحكومية

أكد وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة ومحافظ البنك المركزي يعكس رقابة مباشرة على الأداء الاقتصادي في ظل ظروف عالمية مضطربة، مع متابعة دقيقة للسياسات المالية والنقدية.

وأشار إلى أن الدولة تحافظ على توازن بين استكمال الإصلاح الاقتصادي ومواجهة تداعيات الأزمات الدولية، وهو ما يظهر في استقرار الأسواق وتوافر السلع واستمرار الدعم الاجتماعي، إلى جانب تطبيق سياسات السوق مثل مرونة سعر الصرف.

كما أوضح أن هذه المرونة ساهمت في تقليل التقلبات ومنع ظهور سوق سوداء للعملة.

وفيما يخص العلاقات الخارجية، لفت إلى أن تعزيز التعاون مع المغرب يدعم التكامل الإقليمي، ويعد توجهًا مهمًا في ظل تراجع الاعتماد على العولمة.