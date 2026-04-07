سلوت الأبرز.. 5 مدربين يواجهون خطر الإقالة في البريميرليج هذا الموسم

تصاعدت حدة الضغوط على المدربين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إذ أصبح مستقبل عدد من الأسماء البارزة على المحك بسبب الأداء المتذبذب لفرقهم ونتائجها المخيبة، خاصة بعد الخروج المبكر من البطولات الكبرى.

أرني سلوت مدرب ليفربول

أبرز هؤلاء المدربين وعلى رأسهم الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، الذي أصبح تحت المراقبة بعد خسارة فريقه الثقيلة 4-0 أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد 49 نقطة، وحقق في آخر ثلاث مباريات فوزًا وخسارتين، ما يضع سلوت في دائرة الضغط الجماهيري والإداري، خصوصًا مع تحديات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا القادمة.

نونو إسبيريتو سانتو مدرب وست هام يونايتد

وفي المقابل، يواجه المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو صعوبات كبيرة مع وست هام يونايتد، حيث يقبع الفريق في المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة بعد 22 مباراة، دون أن يحقق أي فوز في آخر ثلاث مباريات، ما يجعل مهمته إعادة الفريق إلى الأمان أكثر تعقيدًا.

سكوت باركر مدرب بيرنلي

أما سكوت باركر، مدرب بيرنلي، فهو أيضًا ضمن قائمة المرشحين للإقالة، بعد موسم مخيب للآمال مع الفريق الذي يحتل المركز التاسع عشر برصيد 20 نقطة، ويبدو صعبًا على الفريق البقاء ضمن دوري الأضواء إذا استمر الأداء المتدني.

دانيال فاركي مدرب ليدز

المدرب الألماني دانيال فاركي، يقود فريق ليدز يونايتد للصعود التاريخي، لكنه يواجه تحديات كبيرة بسبب تذبذب الأداء، إذ يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة، ما يضعه أيضًا تحت الضغط للحفاظ على منصبه.

أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس

أما أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس، فبعد أن حقق نجاحات سابقة بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع الاتحاد، أصبح الآن يواجه تحديًا كبيرًا مع تراجع نتائج الفريق الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 39 نقطة، ما أثر على علاقته مع الإدارة والجماهير.

بشكل عام، يبدو أن سباق الإقالة هذا الموسم في البريميرليج أكثر سخونة من أي وقت مضى، وسط ضغوط متزايدة على المدربين للحفاظ على نتائج فرقهم والاستمرار في المناصب.