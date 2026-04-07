ليالي الحسم الأوروبية.. صدام الكبار يشتعل في ربع نهائي الأبطال والانطلاقة بقمة الريال والبايرن

تعود أضواء دوري أبطال أوروبا لتفرض سحرها من جديد حين تنطلق مواجهات ذهاب ربع النهائي بأربع قمم من العيار الثقيل تحمل في طياتها صراع التاريخ والطموح وتضع كبار القارة أمام اختبارات لا تقبل أنصاف الحلول.. وبين خبرة الأبطال ورغبة الباحثين عن المجد تبدو الطريق إلى نصف النهائي مفروشة بالتحديات.

تتجه الأنظار إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" حيث يصطدم ريال مدريد بنظيره بايرن ميونيخ في واحدة من أكثر مواجهات البطولة تكرارًا وإثارة.

يدخل الفريق الملكي اللقاء وسط حالة من التذبذب المحلي بعد خسارة مؤلمة أمام ريال مايوركا زادت من الضغوط على كتيبة المدرب ألفارو أربيلوا خاصة في ظل ابتعاد الفريق عن صدارة الدوري الإسباني. ورغم ذلك يبقى ريال مدريد فريقًا مختلفًا حين يتعلق الأمر بدوري الأبطال حيث اعتاد قلب المعطيات مهما كانت الظروف.

ويمتلك الريال ترسانة هجومية مرعبة بقيادة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام إلى جانب الحيوية التي يمنحها فيديريكو فالفيردي وهو ما ظهر بوضوح في الإطاحة القوية بمانشستر سيتي في الدور السابق.

في المقابل يصل بايرن ميونيخ إلى مدريد بثقة كبيرة مدعومًا باستقرار فني ونتائج قوية جعلته أحد أبرز المرشحين للتتويج. الفريق الألماني بقيادة فنسان كومباني يقدم كرة هجومية شرسة ويعوّل على جاهزية هدافه هاري كين الذي يمثل السلاح الأبرز في الخط الأمامي.

وتعكس أرقام المواجهات بين الفريقين حجم الندية التاريخية لكن بايرن يدرك جيدًا أن اللعب في برنابيو لا يخضع للحسابات التقليدية في ظل التأثير الكبير للجماهير وخبرة ريال مدريد في حسم الليالي الكبرى.

آرسنال يبحث عن رد الفعل أمام سبورتينج العنيد

في لشبونة يخوض آرسنال اختبارًا معقدًا أمام سبورتينج في مباراة تبدو على الورق في متناول الفريق الإنجليزي لكنها تحمل الكثير من التعقيدات.

المدفعجية يدخلون اللقاء بعد صدمة محلية بخسارتهم أمام ساوثهامبتون ما أثار تساؤلات حول قدرة الفريق على الحفاظ على توازنه في المراحل الحاسمة من الموسم. ورغم ذلك لا يزال فريق ميكل أرتيتا في موقع قوي سواء في الدوري الإنجليزي أو في البطولة الأوروبية.

ويأمل آرسنال في استعادة شخصيته سريعًا مستندًا إلى جودة عناصره وعلى رأسهم بوكايو ساكا وديكلان رايس رغم الشكوك حول جاهزيتهما إلى جانب التألق المتصاعد للمهاجم فيكتور يوكيريس.

أما سبورتينج فيعيش فترة مثالية على ملعبه حيث يملك سجلًا شبه مثالي أمام جماهيره ما يجعله خصمًا خطيرًا لا يمكن الاستهانة به. ويعتمد الفريق البرتغالي على قوة هجومية واضحة إلى جانب الروح القتالية التي ظهرت في عودته المثيرة بالدور السابق.

باريس وليفربول.. صراع الهيمنة الأوروبية

تتواصل الإثارة غدًا بمواجهة نارية تجمع باريس سان جيرمان حامل اللقب مع ليفربول الإنجليزي في صدام يعكس طموحات عملاقين يسعيان لفرض الهيمنة القارية.

الفريق الباريسي يدخل اللقاء بثقة البطل مدعومًا بعناصره المميزة وخبرته المتراكمة بينما يطمح ليفربول إلى استعادة بريقه الأوروبي خاصة في ظل امتلاكه مجموعة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في أي لحظة.

ديربي إسباني بنكهة أوروبية بين برشلونة وأتلتيكو

وفي مواجهة لا تقل قوة يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد في ديربي إسباني خالص يحمل طابعًا تكتيكيًا خاصًا بين مدرستين مختلفتين.

برشلونة يسعى لتأكيد تفوقه المحلي ونقله إلى الساحة الأوروبية بينما يعتمد أتلتيكو على صلابته الدفاعية وخبرته في المباريات الكبرى ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.