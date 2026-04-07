آرون رامسي نجم آرسنال السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن نجم الوسط الويلزي، آرون رامسي، اليوم الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، منهياً مسيرة طويلة حافلة بالإنجازات مع أندية كبيرة مثل أرسنال ويوفنتوس، وأندية أخرى مثل رينجرز ونيس وكارديف سيتي، وكان آخر محطة له مع يونام بوماس المكسيكي حتى أكتوبر 2025.

وقال رامسي في بيان رسمي نشر على موقع الاتحاد الويلزي لكرة القدم: "لم يكن اتخاذ هذا القرار سهلاً على الإطلاق، وبعد تفكير طويل، قررت أن الوقت قد حان للاعتزال".

وأضاف: "أولًا، أود أن أشكر منتخب ويلز، فقد كان شرفًا عظيمًا تمثيله، وخوض لحظات لا تُنسى على المستوى الدولي، ولم يكن ذلك ممكنًا بدون دعم جميع المدربين والطاقم الفني الذي عمل معي خلال مسيرتي".

وتوجه رامسي بالشكر لجماهير المنتخب قائلاً: "كنتم دائمًا معي في كل الأوقات، في الصعود والهبوط، وكان لكم دور كبير في نجاحنا. لقد عشت معكم كل لحظة وكان شرفًا لي تمثيلكم".

كما شكر الأندية التي لعب لها طوال مسيرته: "شكرًا لكل الأندية والمدربين وزملائي في الفرق الذين ساعدوني على تحقيق حلمي واللعب على أعلى مستوى".

واختتم رامسي رسالته بعائلته: "شكر كبير لزوجتي وأطفالي وعائلتي، فلولا دعمكم لما كان أي من هذا ممكنًا".

رامسي، البالغ من العمر 35 عامًا، يُعد واحدًا من أبرز لاعبي الوسط في جيله، وترك بصمة كبيرة على صعيد الأندية والمنتخب الويلزي طوال مسيرته الطويلة والمميزة.