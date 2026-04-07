انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
عاجل
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
عمرو موسى لـ ترامب: التاريخ يخلد من يحفظ الأرواح ويعيد الأمل للإنسانية
بايرن ميونخ يتقدم على ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري الأبطال
مسؤول إيراني : تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر .. ومبعوث أممي يتجه إلى طهران
رويترز: دوي صفارات الإنذار في البحرين
تمديد مهلة إيران أسبوعين | طلب عاجل من باكستان لـ ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائب: مصر نجحت في ملف الصادرات الزراعية ويجب الحذر من مخالفات متبقيات المبيدات

النائب إسلام قرطام
النائب إسلام قرطام

قال النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، إن مستوى الرقابة على المنتجات الزراعية المصدرة للخارج يطرح تساؤلات مهمة حول جودة وسلامة المنتجات التي يتم استهلاكها محليًا، مؤكدًا ضرورة التركيز على معالجة أي خلل فورًا لضمان استمرارية النمو في الصادرات وحماية سمعتها.

وأشار قرطام خلال تصريحات له إلى أن هناك شحنات زراعية تم إرجاعها بسبب وجود متبقيات مبيدات، رغم البيان الرسمي الصادر عن الحكومة الذي نفى وجود أي مشكلة في صادرات الفراولة وأكد مطابقتها للمواصفات، وهو ما يثير تساؤلات حول وجود مشاكل في منتجات أخرى مثل البرتقال أو غيرها.

طبقًا لبيانات نظام الإنذار السريع للاتحاد الأوروبي (RASFF)، تم تسجيل اعتراضات على شحنات زراعية مصرية خلال عام 2026 بسبب متبقيات المبيدات، ما يعكس أهمية وجود رقابة صارمة قبل خروج الشحنات إلى الخارج.

وأوضح قرطام أن نحو 11% من إنذارات نظام RASFF مرتبطة بالصادرات المصرية، مع تسجيل 65 إنذارًا خلال أول أربعة أشهر من عام 2025، ما يضع مصر ضمن الدول الأعلى ملاحظات في الاتحاد الأوروبي.

رغم ذلك، أشاد النائب بالنجاحات التي حققتها مصر في ملف الصادرات الزراعية، حيث وصلت الكميات المصدرة إلى حوالي 9.5 مليون طن بقيمة تقارب 11.5 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى 14 مليار دولار في السنوات المقبلة.

وأكد قرطام على ضرورة التركيز على حل أي مشاكل تتعلق بالسلامة والجودة أولًا بأول، لضمان استمرارية النمو، وحماية سمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتجنب أي تأثير سلبي على ملف الصادرات الذي يُعد ملفًا استراتيجيًا مهمًا.

مجلس النواب النواب النائب إسلام قرطام قرطام المنتجات الزراعية

