كواليس جديدة في أزمة زيزو.. تصريحات قوية من أمير مرتضى منصور

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على الكرة بنادي نادي الزمالك، أن موقف القلعة البيضاء سليم تمامًا في أزمة اللاعب أحمد سيد زيزو، مشيرًا إلى أن عقده لا يختلف عن باقي عقود اللاعبين داخل الفريق.

وأوضح أمير، خلال تصريحاته عبر قناة "مودرن"، أن إدارة الزمالك سددت نسبة الـ3% وفقًا لبنود العقد المقدم، وليس كما يُثار بشأن مطالبات اللاعب، مؤكدًا أن هذه النسبة تُسدد بشكل سنوي وليس على إجمالي مدة التعاقد.

وأضاف أن نظام سداد النسبة السنوية يُطبق على جميع اللاعبين، خاصة أن عقود كرة القدم قد تشهد رحيل اللاعب قبل نهايتها، سواء بعد موسم أو أكثر.

واختتم: أنه لا يملك معلومات حول حصول زيزو على أموال من ممدوح عباس، مؤكدًا أن حديثه يقتصر فقط على تفسير بنود العقد والأرقام الواردة به.