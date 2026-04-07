الغربية.. رفع أكثر من 300 طن تراكمات مخلفات بمركز ومدينة قطور

يواصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعة أعمال أكبر حملة لرفع تراكمات المخلفات بمركز ومدينة قطور، والتي أسفرت عن رفع أكثر من ٣٠٠ طن من القمامة، ضمن خطة المحافظة الشاملة للنظافة وتحسين المظهر العام.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة تستهدف إزالة التراكمات التاريخية للمخلفات، وتكثيف أعمال النظافة في شوارع وأحياء المدينة، بما يسهم في خلق بيئة نظيفة، ويعكس الوجه الحضاري لمراكز ومدن المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وشدد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وتكثيف الحملات اليومية، لضمان استدامة النظافة وعدم عودة التراكمات مرة أخرى، مع متابعة النتائج الميدانية بشكل مباشر لضمان رضا المواطنين وتحقيق جودة الخدمات المقدمة لهم.