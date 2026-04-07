تشكيل سموحة لمواجهة إنبي في الدوري اليوم

أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة إنبي مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد برج العرب في الجولة الأولى بمرحلة التتويج في الدوري المصري.

تشكيل سموحة ضد إنبي

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: هشام حافظ، محمد دبش، عمرو السيسي، شريف رضا.

خط الوسط: خالد الغندور، سمير فكري، سامادو أتيدجيكو.

خط الهجوم: بابي بادجي، صامويل أمادي، ستيفن أمانكونا.

البدلاء: الهاني سليمان، حسام أشرف، يوسف عفيفي، محمد مصطفى ميدو، أحمد خالد، محمد رجب، هشام بلحة، أحمد فوزي، محمد كوني.