محمود صديق: الأزهر يواصل رسالته في إعداد الكفاءات العلمية

أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن انعقاد البرنامج العلمي الموجَّه إلى أعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الأزهر تحت عنوان «الترسيخ العلمي في العلوم العربية والشرعية» يأتي انطلاقًا من مسؤولية الأزهر الشريف الدعوية والعلمية في تأصيل المعرفة وتعميق الفهم، وبناء الكفاءات العلمية القادرة على حمل أمانة العلم وصيانة تراثه.

برنامج «الترسيخ العلمي في العلوم العربية والشرعية»

وأضاف أن البرنامج جاء انطلاقًا من مسؤولية الأزهر الشريف الدعوية والعلمية في تأصيل المعرفة وتعميق الفهم، وبناء الكفاءات العلمية القادرة على حمل أمانة العلم وصيانة تراثه، وهو برنامج معتمد من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتابع يُنفَّذ بالتعاون مع جامعة الأزهر، ويستهدف نخبة من أعضاء الهيئة المعاونة في التخصصات الشرعية والعربية، ممن رشحتهم الكليات الأزهرية المختلفة، ويتضمن شرحًا معمقًا لعدد من كتب التراث في شتى التخصصات؛ بما يعزز إعداد جيل علمي راسخ يسهم بفاعلية في خدمة قضايا الأمة.

وأشار إلى أن البرنامج، المعتمد من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يُنفَّذ بالتعاون مع جامعة الأزهر، ويستهدف نخبة من أعضاء الهيئة المعاونة في التخصصات الشرعية والعربية، ممن رشحتهم الكليات المختلفة، ويتضمن شرحًا معمقًا لعدد من كتب التراث في شتى التخصصات، بما يعزز إعداد جيل علمي راسخ يسهم بفاعلية في خدمة قضايا الأمة.