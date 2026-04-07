بـ17 مليون جنيه.. افتتاح حديقة الزهور بالطور لتكون متنفسًا جديدًا لأهالي المدينة

افتتح اللواء دكتور  إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير حديقة الزهور بمدينة طور سيناء ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس المدينة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

واستمع المحافظ إلى شرحٍ مفصل حول مكونات الحديقة وأهميتها لمواطني المدينة. وأوضح اللواء أحمد إبراهيم، مسؤول تنفيذ المشروع، أن الحديقة أُقيمت على مساحة 4 أفدنة، وتضم مسرحًا مكشوفًا، ومبنى إداريًا، وكافتيريا، ودورات مياه، ومنطقة ألعاب للأطفال، فضلًا عن برجولات ومقاعد خشبية.

وأضاف أن أعمال التطوير شملت تجديد السور، وإنشاء مساحات خضراء واسعة، إلى جانب تنفيذ كوبري لإضفاء مظهر جمالي مميز، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 17 مليون جنيه.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن الحديقة تمثل متنفسًا ترفيهيًا مهمًا لأهالي المدينة، لما توفره من خدمات متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في توفير فرص عمل، من خلال طرح الكافتيريا للإيجار لتقديم خدمات للمواطنين.

ووجّه المحافظ بضرورة إجراء الصيانة الدورية للحديقة، مع فتحها أمام المواطنين برسوم رمزية تُخصص لأعمال الصيانة، بما يضمن الحفاظ على كفاءتها خدماتها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

عداد الكهرباء

رسالة واحدة على شاشة عداد الكهرباء قد تكلفك آلاف الجنيهات.. اعرف الحل

أرشيفية

بـ73 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

ترشيحاتنا

حفل تأبين فهمي عمر بماسبيرو

توافد ضيوف حفل تأبين فهمي عمر إلى ماسبيرو

سانوفى

سانوفي تعلن حصول عقار ساركليزا على موافقة جديدة من هيئة الدواء في علاج مرضى الورم النقوي المتعدد المايلوما المتعددة

المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي يناقشان آفاق تعزيز فرص العمل اللائق للمرأة ودعم مشاركتها الاقتصادية

القومي للمرأة والبنك الدولي يناقشان آفاق تعزيز فرص العمل اللائق للمرأة ودعم مشاركتها الاقتصادية

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر بطعم لا يُقاوم

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر

شبكة تلفزيون الصين الدولية تعلن عن تعاون فني جديد مع الفنان حسين فهمي.. تفاصيل

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

نشرة المرأة والمنوعات | حقائق عن اللحوم المستوردة وسر طعمها المختلف .. حركة بسيطة تفعلينها يوميًا تدمر أعصابك

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حركة بسيطة تفعلينها يوميًا تدمر أعصابك في صمت دون أن تشعري

حركة بسيطة تفعلينها يوميًا.. تدمر أعصابك في صمت دون أن تشعري
حركة بسيطة تفعلينها يوميًا.. تدمر أعصابك في صمت دون أن تشعري
حركة بسيطة تفعلينها يوميًا.. تدمر أعصابك في صمت دون أن تشعري

فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

المزيد