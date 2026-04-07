بـ17 مليون جنيه.. افتتاح حديقة الزهور بالطور لتكون متنفسًا جديدًا لأهالي المدينة

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير حديقة الزهور بمدينة طور سيناء ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس المدينة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

واستمع المحافظ إلى شرحٍ مفصل حول مكونات الحديقة وأهميتها لمواطني المدينة. وأوضح اللواء أحمد إبراهيم، مسؤول تنفيذ المشروع، أن الحديقة أُقيمت على مساحة 4 أفدنة، وتضم مسرحًا مكشوفًا، ومبنى إداريًا، وكافتيريا، ودورات مياه، ومنطقة ألعاب للأطفال، فضلًا عن برجولات ومقاعد خشبية.

وأضاف أن أعمال التطوير شملت تجديد السور، وإنشاء مساحات خضراء واسعة، إلى جانب تنفيذ كوبري لإضفاء مظهر جمالي مميز، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 17 مليون جنيه.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن الحديقة تمثل متنفسًا ترفيهيًا مهمًا لأهالي المدينة، لما توفره من خدمات متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في توفير فرص عمل، من خلال طرح الكافتيريا للإيجار لتقديم خدمات للمواطنين.

ووجّه المحافظ بضرورة إجراء الصيانة الدورية للحديقة، مع فتحها أمام المواطنين برسوم رمزية تُخصص لأعمال الصيانة، بما يضمن الحفاظ على كفاءتها خدماتها.