بحوزته حشيش.. القبض على صانع محتوى روّج لأعمال البلطجة بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى روج فيديوهات لأعمال البلطجة.

رصدت الأجهزة الأمنية بالجيزة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن التحريض على البلطجة والرقص بسلاح أبيض والتلفظ بألفاظ إباحية خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكور "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة .. وبحوزته (كمية من مخدرالحشيش – سلاح أبيض) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى ، وقيامه بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

