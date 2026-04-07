النائب باسل كامل: تكلفة صناعة الجنيه المعدني 3 جنيهات والحكومة تصرف على إنتاجه أكثر من حقه

أكد النائب باسل كامل، عضو مجلس الشيوخ، أن تكلفة صناعة الجنيه المعدني 3 جنيهات والحكومة تصرف على إنتاجه أكثر من حقه

وقال باسل كامل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، أن ممثلو البنك المركزي ووزارة المالية ومصلحة سك العملة شكروني على اقتراحي بشأن أزمة إختفاء العملة المعدنية وصهر الجنيه المعدني

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه تم اعطائنا عينة من جنيه معدني مصنوع من خامات معدنية معينة ولها تكلفة أقل .

وأشار إلى أن طرح هذه الفئة سيساعد على تسهيل تداول الأموال وحمل النقود بين المواطنين، إلى جانب مواكبة النظم المالية العالمية التي تعتمد بشكل أكبر على العملات المعدنية في التعاملات اليومية.