برلمان

وكيل أفريقية النواب: وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران فرصة حقيقية لاحتواء التصعيد الإقليمي

النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب
حسن رضوان

أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يُمثل خطوة بالغة الأهمية، وفرصة حقيقية لاحتواء التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، ومنع انزلاقها نحو مزيد من التصعيد.

وأوضح “سليمان”، في بيان، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل أداء دورها التاريخي والمحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، عبر تبني نهج متوازن يرتكز على الحوار والدبلوماسية كمسار رئيسي لتسوية النزاعات، بما يعكس ثقل مصر السياسي ومكانتها الإقليمية والدولية.

وقال وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن التحركات المصرية خلال الفترة الماضية، والتي شملت اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف الفاعلة، أسهمت في تقريب وجهات النظر وتهيئة المناخ الملائم للوصول إلى هذه التهدئة، مؤكدًا أن مصر تُقدم نموذجًا رشيدًا في إدارة الأزمات يقوم على الحكمة وضبط النفس وتغليب لغة العقل.

وأكد أن هذا المسار الإيجابي يجب دعمه إقليميًا، مثمنًا مواقف دول الخليج العربي التي تتبنى سياسات متزنة ومسؤولة تهدف إلى خفض التصعيد، والحفاظ على استقرار المنطقة، بما يعكس إدراكًا مشتركًا لحجم التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.

وشدد على أن استمرار بعض السياسات التصعيدية في المنطقة، وعلى رأسها الممارسات الإسرائيلية التي تتجاهل قواعد القانون الدولي تُسهم في تأجيج الأوضاع، وتُمثل عقبة حقيقية أمام جهود التهدئة، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار الشامل لن يكون ممكنًا دون التزام جميع الأطراف، وفي مقدمتها إسرائيل، بنهج واضح يحترم الشرعية الدولية ويضع حدًا للممارسات التي تغذي الصراع.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب البناء على هذه الخطوة، من خلال تضافر الجهود الدولية والإقليمية للحفاظ على التهدئة، والعمل الجاد على معالجة جذور الأزمات، بما يُحقق تطلعات شعوب المنطقة نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

