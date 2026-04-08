قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دستة أهداف.. الأهلي يكتسح سيدات بيراميدز 12-0
ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش سيرة الصحابي سعيد بن زيد
برئاسة أبو العينين.. الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: وقف إطلاق النار يضع حدًا لمسار تصعيدي خطير وفوضى شاملة
الجامعة العربية تدين الهجمات على لبنان.. وتحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار
حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة
مقر خاتم الأنبياء: لسنا تهديداا لدول المنطقة.. ونوصي الحكومات والشعوب بأن تثق بإيران
شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

«الباقيات الصالحات» تشارك في القافلة الثامنة للتحالف الوطني «إيد واحدة» ببورسعيد

الباقيات الصالحات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 شاركت جمعية الباقيات الصالحات - لمؤسستها الدكتورة عبلة الكحلاوي - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في فعاليات القافلة الثامنة لمبادرة «إيد واحدة» التي ينظمها التحالف الوطني بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز مظلة الحماية والرعاية الشاملة لكبار السن.

وجاءت مشاركة الجمعية من خلال مبادرتها «إحنا السند» لدعم المسنين، حيث حرصت على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الإنسانية والرعائية، التي تستهدف تلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية والنفسية لكبار السن، بما يعكس فلسفتها القائمة على تقديم نموذج متكامل للرعاية يتجاوز مفهوم الإيواء إلى مفهوم الاحتواء والدعم الشامل.

وشهدت القافلة تقديم خدمات «وحدة طب المسنين» المتخصصة، والتي ضمّت نخبة من الكوادر الطبية، من بينهم استشاري طب مسنين، وأخصائي رعاية اجتماعية، واستشاري تغذية، إلى جانب تقديم خدمات في تخصصات العظام، والجلدية، والأوعية الدموية، والعلاج الطبيعي، فضلًا عن إجراء قياسات الوظائف الحيوية لكبار السن بشكل دوري ودقيق.

كما شارك في تنظيم وتنفيذ القافلة عدد من طلاب وطالبات معهد عبلة الكحلاوي للتمريض، في تجربة ميدانية تعكس حرص الجمعية على إعداد كوادر تمريضية مؤهلة ومدربة على التعامل مع كبار السن، وفق أحدث معايير الرعاية الصحية والإنسانية.

وشهدت القافلة تنفيذ عدد من الأنشطة المتنوعة، شملت تقديم خدمات الكشف الطبي، وتوفير الأدوية، إلى جانب جلسات الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي، فضلًا عن تنظيم فقرات ترفيهية تهدف إلى إدخال البهجة على نفوس كبار السن وتعزيز اندماجهم المجتمعي.

كما شهدت القافلة جولة تفقدية لكل من السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد – رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واللواء ابراهيم ابو ليمون– محافظ بورسعيد، والأستاذ حاتم متولي – نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث حرصوا على متابعة الخدمات المقدمة ميدانيًا، وأشادوا بجودة الأداء ومستوى التنظيم داخل القافلة، مثمنين منظومة الخدمات الشاملة التي تقدمها جمعية الباقيات الصالحات لمختلف شرائح كبار السن، لاسيما مرضى الزهايمر، وما تتضمنه من رعاية متكاملة تجمع بين الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية.

وأكدت الجمعية أن مشاركتها في قوافل «إيد واحدة» تأتي انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية تكامل الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.

وأضافت أن مبادرة «إحنا السند» تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتها، حيث تسعى من خلالها إلى ترسيخ ثقافة مجتمعية داعمة للمسنين، تضمن لهم حياة كريمة قائمة على الرعاية والاحترام والتقدير، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في دعم هذه الفئة وتعزيز جودة حياتها.

وتعكس هذه المشاركة التزام «الباقيات الصالحات» بمواصلة دورها الفاعل في العمل الأهلي، من خلال التواجد الميداني والتفاعل المباشر مع المستفيدين، بما يعزز من رسالتها الإنسانية ويؤكد مكانتها كأحد النماذج الرائدة في مجال رعاية كبار السن في مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

ترشيحاتنا

جانب من العرض المسرحي

العرض المسرحي "طائر" يناقش صراع النقاء الإنساني مع المجتمع على مسرح الأنفوشي

نبيل نور الدين بدار رعاية كبار الفنانين

لفتة إنسانية.. استقبال الفنان نبيل نور الدين في دار رعاية كبار الفنانين |خاص

عيد ميلاد ايمي

هشام ماجد يهنئ إيمي سمير غانم باسمها الحقيقي

بالصور

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

ورق الغار
ورق الغار
ورق الغار

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد