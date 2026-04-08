قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير اقتصادي: التعافي من 38 يوم حرب سيتطلب وقتا
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا
"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع”
أبو الغيط يؤكد للرئيس اللبناني التضامن الكامل مع الشعب والدولة
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: مصر تمتلك خبرة واسعة في التوسط بين الأطراف المتنازعة
رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: القيم هي أساس بقاء الحضارات
سيناريوهات مرعبة ين الحرب والهدنة.. الساعات القادمة ستحسم مصير المنطقة| تفاصيل
سفارة إيرانية لـ ترامب: إذا لم يكن لديك طوق للكـ لب المسعور "إسرائيل" هل نشتري لك واحدا؟
إجراءات استثنائية في مضيق هرمز.. إيران تعلن مسارات آمنة وتحذر من ألغام محتملة
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية
تامر أمين: اللي بيحصل في الأهلي عدل.. ولاعيبة كتيرة دماغها في الدولارات مش البطولات
"عدو الميزانية وفاتورة الكهرباء".. حملات تفتيش موسعة لمصادرة "الكاتيل"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الناتو يختبر تكامل قواته الجوية خلال مناورات "محارب الكوبرا 2026" بقيادة بريطانية

شاركت قوات جوية من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم /الأربعاء/ في مناورات أطلق عليها اسم "محارب الكوبرا 2026"، التي تستضيفها القوات الملكية البريطانية، في إطار تعزيز قدرات الردع والتطمين وتطوير التكامل العملياتي بين الحلفاء في بيئة أمنية تزداد تعقيداً.

وتعد هذه المناورات، التي تنظم مرتين سنوياً، أبرز حدث تدريبي تكتيكي جوي في المملكة المتحدة، حيث تجمع قوات جوية من دول الحلف بهدف صقل استراتيجيات الدفاع الجماعي وتعزيز القدرة على تنفيذ العمليات المشتركة متعددة الجنسيات، بحسب بيان نشر على موقع القيادة الجوية لحلف الناتو.

وتم تصميم المناورات ليختبر المشاركين في سيناريوهات عملياتية عالية المستوى تغطي طيفاً واسعاً من متطلبات القتال الجوي؛ بما يضمن بقاء القوات الجوية لدول الناتو متكاملة وقادرة على التكيف مع التحديات الأمنية المشتركة على المستوى العالمي.

ويركز التدريب على تطوير التخطيط المشترك للمهام والتنفيذ التكتيكي في بيئة عمليات جوية مركبة (COMAO)؛ بما يسمح بتنسيق التكتيكات والتقنيات والإجراءات (TTPs)بين القوات المشاركة؛ بما في ذلك الحلفاء من ألمانيا وبولندا، لمواجهة خصم مكافئ في القدرات العسكرية.

وقال مدير التمرين، الكابتن الجوي روبرتسون، إن "التدريب مع الحلفاء في بيئة تتسم بهذا المستوى من التحدي يمثل قيمة كبيرة، إذ يتيح للمشاركين تطوير وممارسة مهارات القيادة اللازمة لتنسيق المناورات الجوية متعددة المنصات وتحقيق تأثيرات عبر مجالات عملياتية مختلفة في إطار متعدد الجنسيات."

وأضاف أن هذا المستوى من التدريب يعد ضرورياً للحفاظ على التفوق العملياتي، مشيراً إلى أن التمرين يسهم أيضاً في إعداد قادة مهام وقادة فرق وظيفية قادرين على تنفيذ مفهوم «قيادة المهمة» بكفاءة ضمن عمليات التحالف، بما يعزز مرونة وهيكل القيادة اللامركزي للحلف.

ويعكس تمرين "محارب الكوبرا 2026" التزام الحلف المستمر بالدفاع الجماعي، كما يندرج ضمن إطار مبادرة "الحارس الشرقي" (Eastern Sentry) التي تهدف إلى تعزيز اليقظة العملياتية على الجناح الشرقي للحلف.

ومن خلال تحسين الجاهزية القتالية وتبادل الدروس المستفادة، تؤكد المناورات قدرة القوات الجوية للحلفاء على العمل كقوة موثوقة وقادرة على الردع، فيما تبعث برسالة واضحة بشأن وحدة الحلف واستعداده للتصدي لأي تهديد يمس أمنه وسلامة أراضيه.

دول حلف شمال الأطلسي الناتو محارب الكوبرا 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

