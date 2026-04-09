رئيس الطائفة الإنجيلية: نثمن جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي لوقف التصعيد وإحلال السلام بالمنطقة

ثمن رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر الدكتور القس أندريه زكى، بحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهوده لخفض حدة التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وبدور مصر بقيادته والشركاء الإقليميين في التوصل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وصولا إلى تحقيق الاستقرار واستعادة الأمن والسلام لكل دول المنطقة.

وقال رئيس الطائفه الانجيلية إن كلمات الرئيس السيسي - بعد إعلان التوصل لوقف إطلاق النار - عبرت عن نبل الموقف المصري؛ حيث دعا إلى أن يُكلل ذلك التطور الإيجابي؛ باتفاق دائم لوقف الحرب فى المنطقة، واستعادة الأمن والاستقرار فيها، وتحقيق ما تتطلع إليه شعوبها من تنمية وتقدم وازدهار، مع تأكيده أن مصر تثمن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بالإصغاء إلى صوت العقل وإعلاء قيم الإنسانية والسلام.

جاء ذلك خلال زيارة الأستاذ أحمد كمال رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط؛ لتقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأشاد الدكتور القس أندريه زكي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدًا أنها تعكس رؤية واعية ومسؤولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، وأن هذه الخطوات تسهم في الحفاظ على موارد الدولة في ظل هذه الظروف العالمية، التى أدت إلى قيام دول العالم باتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على مواردها في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن خالص تقديره لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مؤكدًا دورها الوطني المهم في نقل الحقائق بمهنية وشفافية، وإسهامها في رفع الوعي العام من خلال دورها التثقيفي والإعلامي.

كما أشاد بدور الوكالة في دعم مؤسسات الدولة المصرية عبر تسليط الضوء على المشروعات القومية والإنجازات التنموية؛ بما يعزز ثقة المواطنين ويدعم مسيرة البناء والتنمية.

ونوه زكى إلى أهمية استمرار التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع؛ بما يخدم مصالح الوطن ويعزز من قيم الوحدة والتماسك بين جميع أبنائه.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، التهنئة للدكتور القس أندريه زكى بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا له دوام الصحة والسعادة، ولجميع الإخوة المسيحيين أعيادًا مليئة بالخير والبركة، ولمصر دوام الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن هذه المناسبة تعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع أبناء الشعب المصري، والتي تقوم على المحبة والتسامح وقيم المواطنة الراسخة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية - بقيادة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي - ترسخ مفهوم المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، وهو ما يعزز وحدة النسيج الوطني ويقوي تماسك المجتمع.

وأشاد رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط بالدور البارز الذي تقوم به الهيئة الإنجيلية في مصر؛ خاصة في مجالات التنمية المجتمعية والتعليم، فضلًا عن جهودها في تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الثقافات؛ بما يسهم في نشر قيم السلام والتعايش المشترك، إلى جانب اتخاذ قرارات خاصة بترشيد استخدام الطاقة بكل الكنائس ومباني الخدمات التابعة لها على مستوى الجمهورية.