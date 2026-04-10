تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"

تستعد كلية التجارة جامعة عين شمس لحدث أكاديمي بارز، حيث تشهد يوم السبت الموافق 11 أبريل 2026، مناقشة رسالة للحصول على درجة الدكتوراة المهنية في إدارة الأعمال (DBA) مقدمة من الباحث حلمي أحمد أحمد عبد الرحمن.

تأتي الرسالة البحثية لمناقشة قضية حيوية تمس القطاع الطبي المصري تحت عنوان: "أثر تطبيق الحوكمة على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال المشروع القومي للطوارئ".

(The Impact of Applying the Health Governance on Improving the Quality of Health Services in the National Project for Emergency Care)

ويعكس موضوع الرسالة توافقاً مع الجهود الوطنية الرامية لرفع كفاءة الرعاية الصحية وضمان جودة الخدمات في الحالات الحرجة والطارئة من خلال تطبيق معايير الحوكمة الإدارية.

تكتسب هذه المناقشة العلمية زخماً استثنائياً وأهمية كبرى بتشريف الدكتور خالد عاطف عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على رأس لجنة الحكم والمناقشة، مما يضفي ثقلاً كبيراً للحدث ويعكس الاهتمام المباشر من القيادة التنفيذية بالبحث العلمي الموجه لتطوير المنظومة الصحية.

وتكتمل هذه اللجنة المتميزة بعضوية نخبة من القامات القيادية والأكاديمية البارزة، لتضم إلى جانب معاليه كلاً من:

• الأستاذ الدكتور/ #فريد_محرم_الجارحي عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، والذي يضيف وجوده ثقلاً إدارياً وأكاديمياً مرموقاً يثري من القيمة العلمية للمناقشة.

• الأستاذة الدكتورة/ نجوى أحمد السيسي الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة والمراجعة بالكلية، والتي تسهم بخبرتها الأكاديمية المتميزة في إثراء الجوانب العلمية والبحثية للرسالة.

ومن المقرر أن تُعقد فعاليات المناقشة في رحاب كلية التجارة جامعة عين شمس، في حضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي وإدارة الأعمال، لتضيف إسهاماً علمياً وتطبيقياً جديداً في مجال إدارة المؤسسات الصحية الحكومية.