الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أبرز الاختيارات الرسمية لأفلام مهرجان كان السينمائي 79

محمد نبيل

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن أغلب الاختيارات الرسمية لدورة 2026 خلال مؤتمر صحفي أقيم صباح اليوم، والتي تكشف عن توجه واضح نحو السينما المستقلة، مع حضور قوي للأصوات الجديدة من مختلف أنحاء العالم.
 

ويفتتح المهرجان بفيلم "Teenage Sex and Death at Camp Miasma" للمخرجة Jane Schoenbrun، وهو عمل يعكس توجهًا معاصرًا نحو تناول موضوعات الهوية والقلق الوجودي لدى الشباب بأسلوب جريء وغير تقليدي.
 

وضمن أفلام المسابقة الرسمية، يأتي فيلم "Elephants in the Fog" للمخرج Abinash Bikram Shah، الذي يبدو أنه ينتمي إلى سينما التأمل، حيث الطبيعة والذاكرة عنصران أساسيان في السرد.
 

من جانب آخر، يمثل فيلم "Iron Boy" للمخرج Louis Clichy حضورًا للسينما الأوروبية ذات الطابع البصري القوي، بينما يضيف فيلم "Ben'imana" للمخرجة Marie-Clémentine Dusabejambo بعدا إنسانيًا يعكس تحولات المجتمع الإفريقي.
 

وتتواصل هذه الروح مع فيلم "Congo Boy" للمخرج Rafiki Fariala، الذي قد يندرج ضمن موجة السينما الإفريقية الجديدة، في مقابل الطابع الحضري المعاصر لفيلم "Club Kid" للمخرج Jordan Firstman، والذي يتناول ثقافة النوادي والهوية الفردية.
 

كما يبرز فيلم "Uļa" للمخرج Viesturs Kairišs، الذي يُتوقع أن يحمل طابعًا فلسفيًا، إلى جانب فيلم "La Más Dulce (Strawberries)" للمخرجة ليلى المراكشي، الذي يمثل المغرب في مسابقة نظرة ما، ويمزج بين الحس الرومانسي والبعد الاجتماعي.
 

أما أمريكا اللاتينية، فتسجل حضورًا قويًا من خلال فيلم "El Deshielo
(The Meltdown)" للمخرجة Manuela Martelli، الذي يبدو أنه يعالج تحولات داخلية أو مجتمعية، إلى جانب فيلم "Siempre Soy Tu Animal Materno" للمخرجة Valentina Maurel، الذي يلامس العلاقات الإنسانية من زاوية غريزية وشاعرية.

جون ترافولتا
المهرجان الفرنسي الشهير أعلن في وقت سابق عودة النجم الأميركي جون ترافولتا إلى أجواء مهرجان كان السينمائي الدولي 79، لكن هذه المرة ليس كممثل، بل مخرجًا لأول مرة في مسيرته، من خلال فيلمه الجديد «Propeller One-Way Night Coach»، الذي اختير للعرض ضمن قسم Cannes Premiere.
 

وتتناول القصة رحلة الطفل جيف، الذي يؤدي دوره الوافد الجديد كلارك شوتويل، برفقة والدته كيلي إيفيستون-كوينيت، في رحلة جوية باتجاه واحد من الساحل الشرقي إلى هوليوود. وما يبدأ كرحلة عادية يتحول إلى مغامرة استثنائية تغيّر مستقبل الطفل بالكامل، وسط وجبات الطائرات، والمضيفات الساحرات، والتوقفات المفاجئة، وركاب يتركون أثرًا لا يُنسى.

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

الزمالك

الزمالك يجس نبض محمد رأفت لضمه في الموسم الجديد

حالة الطقس

تقلبات ربيعية.. "الأرصاد" تحذر من ذروة ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

أفضل الأعمال بعد الفجر

أفضل الأعمال بعد الفجر حتى الشروق.. 5 عبادات يغفلها كثيرون

دعاء للزوجة الغالية

دعاء للزوجة الغالية بالصحة والعافية.. ردده بعد الصلاة وفي قيام الليل

دعاء الولادة القيصرية شامل

لتمر العملية بسلام.. دعاء الولادة القيصرية شامل

مفتي الجمهورية خلال إلقاء كلمته

المفتي لمشرفي حج الجمعيات: خدمة ضيوف الرحمن شرف ومسئولية دينية ووطنية

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

