المصريين الأحرار يهنئ الشعب بعيد القيامة والربيع : التلاحم الوطني في بلدنا حقيقة راسخة

يتقدم حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل ، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، باعتبارها إحدى صور التلاحم الوطني الراسخ الذي لم تنل منه التحديات، بل زادته صلابةً وتجذرًا.

ويؤكد الحزب أن مصر، عبر تاريخها، لم تعرف الانقسام في وجدانها، بل تأسست على شراكة وطنية صلبة، تتجدد في كل مناسبة، وتُثبت أن وحدة المصريين ليست شعارًا، بل واقعًا حيًا يُترجم في المواقف، ويصون الدولة في أوقات الأزمات قبل الرخاء.

وفي هذا السياق، يرفع الحزب التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لقيادة نجحت في تثبيت أركان الدولة الوطنية، وتعاملت مع التحديات الإقليمية والدولية برؤية متزنة، حافظت على تماسك الداخل، ورسخت مفهوم الدولة التي تتسع لجميع أبنائها دون تمييز.

كما يتوجه حزب المصريين الأحرار رئيسًا وقيادات وأعضاء بخالص التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،

والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر،

وغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، وكافة قيادات الكنائس المصرية ورؤساء الطوائف، تقديرًا لدورهم الوطني المسؤول في ترسيخ المسؤولية وطنية، الآخاء والتسامح، ودعم استقرار المجتمع.

ويشدد حزب المصريين الأحرار على أن الأعياد في مصر لم تكن يومًا محل انقسام، بل كانت دومًا مساحة جامعة تعكس نضج هذا الشعب، وقدرته على تحويل التنوع إلى مصدر قوة، وهو ما يمثل أحد أهم أعمدة صلابة الدولة المصرية في محيط إقليمي شديد الاضطراب.

وإذ يجدد حزب المصريين الأحرار تهنئته لجميع المصريين، فإنه يؤكد أن الحفاظ على هذه الحالة الفريدة من التماسك الوطني مسؤولية مشتركة، تتطلب وعيًا مستمرًا، وخطابًا مسؤولًا، وإدراكًا بأن قوة الدولة تبدأ من وحدة شعبها.

حفظ الله مصر قويةً، قادرة على العبور، وماضية بثقة نحو مصر التي نحلم بها.