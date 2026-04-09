نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة

ناشد الشيخ محمد حشاد، نقيب مقرئي القرآن الكريم وشيخ عموم المقارئ المصرية، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالتدخل لدعم النقابة في إخراج تعديلات قانون النقابة إلى حيز التنفيذ، بما يمكنها من التصدي لكل من يحاول التعدي على كتاب الله الكريم.



قانون إنشاء النقابة

وأوضح حشاد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن قانون إنشاء النقابة يعود إلى عام 1983، مشيراً إلى أنه مضى على القانون أكثر من أربعين سنة دون تحديث، مما يجعل تعديلاته أمراً ضرورياً لمواكبة المستجدات وحماية حقوق القراء.

تعديلات تناسب الوضع الحالي

وأضاف: "لقد قدمنا تعديلات تناسب الوضع الحالي وتمكن النقابة من ضبط المشهد، ومواجهة المخالفات التي تهدد قدسية القرآن الكريم".



وأشار إلى أهمية التعاون بين وزارة الأوقاف والنقابة لضمان تنفيذ هذه التعديلات بشكل فعال، بما يحفظ مكانة القرآن الكريم ويضبط ممارسات التلاوة، خاصة في مواجهة التجاوزات التي ظهرت مؤخرا.

