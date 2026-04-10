رسالة دكتوراه حول تأثير كوفيد-19 على جودة خدمات الصيدليات المجتمعية

تستعد كلية التجارة بجامعة عين شمس لحدث أكاديمي بارز، حيث تشهد غد السبت، مناقشة رسالة للحصول على درجة الدكتوراة المهنية في إدارة الأعمال (DBA) مقدمة من الباحثة آية محمد صلاح الدين عبد الرحيم محمد.

تأتي الرسالة البحثية لمناقشة قضية حيوية تمس القطاع الطبي والمجتمعي المصري تحت عنوان: "تأثير الكوفيد علي جودة الخدمات الطبية المقدمة من الصيدليات المجتمعية في مصر"

The Impact of COVID-19 on the Quality of Care Service Offered by the Community Pharmacies in Egypt)

ويعكس موضوع الرسالة أهمية بالغة في تقييم دور الصيدليات المجتمعية، خاصة في أوقات الأزمات الصحية، والعمل على تطوير جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

تكتسب هذه المناقشة العلمية زخماً استثنائياً وأهمية كبرى بتشريف الدكتور/ أحمد حسين السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على رأس لجنة الحكم والمناقشة، مما يضفي ثقلاً كبيراً للحدث ويعكس الاهتمام المباشر من القيادة التنفيذية بالبحث العلمي الموجه لتطوير المنظومة الصحية.

وتكتمل هذه اللجنة المتميزة بعضوية نخبة من القامات القيادية والأكاديمية البارزة، لتضم إلى جانبه كلاً من:

• الدكتور/ فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، والذي يضيف وجوده ثقلاً إدارياً وأكاديمياً مرموقاً يثري من القيمة العلمية للمناقشة.

• الدكتورة/ سحر محمد مهران عميد معهد العلوم الإدارية - 6 أكتوبر، والتي تسهم بخبرتها الأكاديمية والقيادية المتميزة في إثراء الجوانب العلمية والبحثية للرسالة.

ومن المقرر أن تُعقد فعاليات المناقشة في رحاب كلية التجارة جامعة عين شمس، في حضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي وإدارة الأعمال، لتضيف إسهاماً علمياً وتطبيقياً جديداً في مجال إدارة المؤسسات الصحية والخدمية.