الصين تتحرك دبلوماسيا في أزمة إيران وتمنح طهران مخرجا سياسيا
دون تغيير..سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم الجمعة
مساعد وزير الخارجية السابق: ما يحدث في لبنان جريمة حرب وخارج عن القانون الدولي
الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية
ناقلات النفط تحت التهديد.. خبير يحذر من انفجار وشيك في المنطقة
هل تصلي المرأة الظهر وقت خطبة الجمعة أم بعدها؟
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-4-2026 والقنوات الناقلة
البيت الأبيض يحذر موظفيه من استغلال المعلومات الداخلية في المراهنات
اتحاد الكرة يوافق على طلب الأهلي.. وحقيقة استقالة الخطيب حال خسارة الدوري
ستارمر يبحث مع قادة الخليج أمن الملاحة في مضيق هرمز وسط انتقادات أمريكية
وول ستريت جورنال: ترامب تلقى تحذيرات من مخاطر تهدد بانهيار وقف إطلاق النار
سعر أعلي عيار ذهب في الصاغة اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
من ذاكرة جامعة القاهرة.. صور عمرها 112 عاما تحكي تاريخا

حسام الفقي

نشارككم اليوم صورة تاريخية نادرة توثق لحظة مضيئة من مسيرة التعليم العالي في مصر، التُقطت في 30 مارس 1914، خلال وضع حجر الأساس للجامعة المصرية على أرض تبرعت بها الأميرة فاطمة إسماعيل، التي أصبحت رمزًا خالصًا للعطاء الوطني. 

بمجرد علمها بالتحديات التي واجهت إنشاء أول جامعة أهلية في مصر، سارعت بتقديم دعم استثنائي، وأوقفت ستة أفدنة لبناء مقر دائم، كما تبرعت بـ661 فدانًا من أجود الأراضي الزراعية بالدقهلية، إلى جانب وقفٍ يدر دخلًا سنويًا ثابتًا، كما تكفّلت بكامل تكاليف البناء التي قُدرت آنذاك بـ26 ألف جنيه، حتى إنها عرضت حليها ومجوهراتها للبيع دعمًا لهذا المشروع. ولم يتوقف عطاؤها عند ذلك، بل تحملت أيضًا نفقات حفل وضع حجر الأساس، الذي أُقيم بحضور الخديوي عباس حلمي الثاني والأمير أحمد فؤاد (الملك فؤاد الأول) وكبار رجال الدولة آنذاك، حيث وُضع الحجر وداخله وثائق وعملات معاصرة لتخليد هذه اللحظة التاريخية.

ومن هذه اللبنة الأولى، انطلقت الجامعة في مسيرة تطور ممتدة؛ ففي عام 1923 تم الاتفاق على اندماجها مع الحكومة لتأسيس جامعة حديثة تكون كلية الآداب نواتها، ثم صدر مرسوم عام 1925 بإنشاء "الجامعة المصرية" التي ضمت كليات الآداب والعلوم والطب والحقوق، وأُلحقت بها مدرسة الصيدلة. ومع التوسع، بدأت الجامعة في إنشاء مقارها الدائمة بموقعها الحالي عام 1928، ثم تغيّر اسمها إلى "جامعة فؤاد الأول" عام 1940، قبل أن تستقر تسميتها النهائية عام 1953 باسم "جامعة القاهرة".

وهكذا، تحولت هذه المبادرة الأهلية، التي قامت على الإخلاص والتضحية، إلى واحدة من أعرق الجامعات في المنطقة، لتظل شاهدًا حيًا على أن الاستثمار في العلم هو أعظم استثمار في مستقبل الأمم.

التعليم العالي فاطمة إسماعيل جامعة أهلية أول جامعة أهلية

5 أيام إجازة متواصلة بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل أطول عطلة في أبريل لهذه الفئات

الحرس الثوري الإيراني: هجمات انطلقت من أذربيجان استهدفت الكويت والسعودية ودبي

هبوط مفاجئ بعد موجة صعود.. تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

انتهت بصدمة .. القصة الكاملة لضحايا عمرة الوهم في القاهرة

تصريحات حاسمة.. ميلانيا ترامب تكسر الصمت بشأن علاقتها بـ إبستين

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من تباين درجات الحرارة

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. وصفة سهلة ومختلفة

طارق الشناوي يحسم الجدل: ياسمين عبدالعزيز تاريخ فني ولا مجال لمقارنتها بمي عمر

إزاي تعرف الرنجة البايظة.. حتى لو التجار أخفوا علامات فسادها

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

المزيد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

