طريقة تحضير الفسيخ في المنزل بشكل أمن وصحي

يفضل العديد من الأشخاص تحضير الفسيخ في المنزل لضمان سلامته وصحته، فيمكن تحضير الفسيخ في المنزل بخطوات بسيطة .

وإليكم طريقة تحضير الفسيخ في المنزل .

مقادير الفسيخ

سمك بوري

ملح خشن

ملعقة كركم

ملعقة شطة

ورق لورا

ربع كوب زيت

طريقة تحضير الفسيخ

احرصي أن يكون السمك طازج ويتم غسله جيداً وخصوصًا الخياشيم يتم تنظيفها تمامًا.

ضعي الملح الخشن داخل الخياشيم، ثم ضعي الملح على السمك بالكامل من الخارج

ضعي الملح في كيس حفظ السمك، ثم ضيفي السمك بالتكرار على أن تكون كل سمكة عكس الأخرى.

ضيف الملح وورق الاوراق والزيت على السمك من الأعلى.

ثم قومي بتفريغ الهواء من الكيس تمامًا، ثم قومي بغلق الكيس جيداً.

وقومي بوضعه في عدة أكياس والقيام بتفريغ الهواء من كل كيس على حدى وغلقها بإحكام، ويترك لمدة أسبوع