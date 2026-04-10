الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بجميع مراكز الإسماعيلية

الأعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية  تكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول؛ ومنع تراكمات القمامة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

حيث قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها حوالي ١٧٩٠٣ طن خلال الفترة من " ٣ حتى ٩ أبريل ٢٠٢٦".

وقام مركز ومدينة الإسماعيلية برفع حوالي ١٣٩٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.  

 وقامت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية برفع حوالي ٨٩٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وقامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها ١١٢٨ طن.

 وفي حي ثالث الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية للحي برفع ٧٩٢ طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع.

 أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ١١١٠٠ طن من المدينة وتوابعها

 وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة برفع حمولات قدرها ٥٢٣ طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.  

 أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٩٥٠ طن من المدينة وتوابعها.

 بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، برفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي بلغت ١٠٠ طن.

 كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٦١٠ طن من المدينة وتوابعها.

 بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، برفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي بلغت ٤٢٠ طن.


وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتركيب ٢٣ كشافات صوديوم وليد.  

 قامت الوحدة المحلية لحي ثالث، بصيانة عدد من الأعطال بنطاق الحي، حيث تم إصلاح مناطق " أم القرى وشارع النخيل وشرق الشيخ زايد والمتطور وشارع الكوكاكولا وأم الأبطال" بدعم كابلات وتغيير عدادات ومفاتح وإصلاح الشبكات".

وفي مركز ومدينة فايد، تم صيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٢٧ عمود و٢٢ كشاف إنارة.

 وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة ٨٥ كشاف إنارة عامة، بنطاق المدينة القديمة والجديدة، الطريق السريع، طريق الهدى، طريق قرية الإجرامية، الطريق الأبيض، مقابر السلام، قرية السلام، وقرية الأبطال، وشد الأسلاك المتهالكة بالطريق الدولي، ومتابعة إصلاح الأعطال بالتعاون مع إدارة الكهرباء بالقنطرة شرق وفنيين الوحدة المحلية.  

وقام مركز ومدينة القنطرة غرب، بصيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٤٥٠ كشاف إنارة.

 وقام مركز ومدينة أبوصوير، بصيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٤٥ كشاف إنارة.

 وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٣ كشافات إنارة، وتركيب ٤ لمبات ليد.

 كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير خلال الأسبوع الماضي، بصيانة الكشافات وتنظيف المناولات والأسلاك لإعادة تشغيلها مع الالتزام بتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وصيانة ٢٨٠ كشاف إنارة ولمبة ليد وإحلال عمودين كهرباء بنطاق مدينة التل الكبير، قطاع تل البلد، منطقة السلام، قطاع الحمادة، قرية القصاصين القديمة، و في نطاق الجزيرة الخضراء، الملاك، الظاهرية، أبوعاشور.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الإسماعيلية

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

كمال خرازي

وفاة وزير الخارجية الإيراني السابق متأثرا بجراحه في هجوم إسرائيلي أمريكي

الكويت

الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

وزير الدفاع الباكستاني

وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل دولة سرطانية.. ومن أنشأها يحترق في جهنم

احمد عبد القادر

أمير هشام: لاعب الأهلي أولى صفقات الزمالك الصيفية

الشاب الضحية

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

ترشيحاتنا

موعد صلاة الجمعة اليوم.. مواقيت الصلاة 10 أبريل 2026

موعد صلاة الجمعة اليوم.. مواقيت الصلاة 10 أبريل 2026

“النصوص الشرعية بين الفهم الصحيح وسوء التأويل”.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

النصوص الشرعية بين الفهم الصحيح وسوء التأويل.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

أذكار الصباح مكتوبة

أذكار الصباح مكتوبة.. رددها الآن ولا تتكاسل عنها

بالصور

إطلالة ساحرة.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

لوك كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

