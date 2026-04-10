تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بجميع مراكز الإسماعيلية

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية تكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول؛ ومنع تراكمات القمامة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

حيث قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها حوالي ١٧٩٠٣ طن خلال الفترة من " ٣ حتى ٩ أبريل ٢٠٢٦".

وقام مركز ومدينة الإسماعيلية برفع حوالي ١٣٩٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وقامت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية برفع حوالي ٨٩٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وقامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها ١١٢٨ طن.

وفي حي ثالث الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية للحي برفع ٧٩٢ طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ١١١٠٠ طن من المدينة وتوابعها

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة برفع حمولات قدرها ٥٢٣ طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٩٥٠ طن من المدينة وتوابعها.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، برفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي بلغت ١٠٠ طن.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٦١٠ طن من المدينة وتوابعها.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، برفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي بلغت ٤٢٠ طن.



وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتركيب ٢٣ كشافات صوديوم وليد.

قامت الوحدة المحلية لحي ثالث، بصيانة عدد من الأعطال بنطاق الحي، حيث تم إصلاح مناطق " أم القرى وشارع النخيل وشرق الشيخ زايد والمتطور وشارع الكوكاكولا وأم الأبطال" بدعم كابلات وتغيير عدادات ومفاتح وإصلاح الشبكات".

وفي مركز ومدينة فايد، تم صيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٢٧ عمود و٢٢ كشاف إنارة.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة ٨٥ كشاف إنارة عامة، بنطاق المدينة القديمة والجديدة، الطريق السريع، طريق الهدى، طريق قرية الإجرامية، الطريق الأبيض، مقابر السلام، قرية السلام، وقرية الأبطال، وشد الأسلاك المتهالكة بالطريق الدولي، ومتابعة إصلاح الأعطال بالتعاون مع إدارة الكهرباء بالقنطرة شرق وفنيين الوحدة المحلية.

وقام مركز ومدينة القنطرة غرب، بصيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٤٥٠ كشاف إنارة.

وقام مركز ومدينة أبوصوير، بصيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٤٥ كشاف إنارة.

وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٣ كشافات إنارة، وتركيب ٤ لمبات ليد.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير خلال الأسبوع الماضي، بصيانة الكشافات وتنظيف المناولات والأسلاك لإعادة تشغيلها مع الالتزام بتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وصيانة ٢٨٠ كشاف إنارة ولمبة ليد وإحلال عمودين كهرباء بنطاق مدينة التل الكبير، قطاع تل البلد، منطقة السلام، قطاع الحمادة، قرية القصاصين القديمة، و في نطاق الجزيرة الخضراء، الملاك، الظاهرية، أبوعاشور.