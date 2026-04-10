الملك أحمد فؤاد الثاني يؤدي صلاة الجمعة بمسجد محمد علي بالقلعة.. شاهد

أدى الملك أحمد فؤاد الثاني، ملك مصر والسودان السابق، وأسرته ومرافقوه صلاة الجمعة، بمسجد محمد علي بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وذلك بحضور الدكتور ياسر غياتي، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وعدد من القيادات الدعوية، في مشهد اتسم بأجواء إيمانية مميزة.



أعرب الملك خلال الزيارة، عن اعتزازه بانتمائه لمصر، وحرصه الدائم على زيارتها وقضاء أطول وقت ممكن بها، مؤكدًا تقديره العميق لتاريخها العريق ومكانتها الحضارية.

وشهد المسجد توافدًا ملحوظًا من المصلين والزائرين، الذين أبدوا سعادتهم بهذه الزيارة ذات الطابع الخاص، لا سيما أن المسجد يُعد من أبرز المعالم الإسلامية الأثرية في مصر، لما يمثله من قيمة دينية وتاريخية بارزة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الزيارة تعكس عمق الارتباط بالتراث الإسلامي لمصر، وحرص الشخصيات العامة على زيارة معالمها الدينية، مشددة على استمرار جهودها في عمارة المساجد، وخدمة روادها، والحفاظ على مكانتها الحضارية.