سفارة إيران لدي واشنطن تعلن موافقة أمريكا على شروط طهران المسبقة



أعلنت سفارة إيران لدي واشنطن قبول الشروط المسبقة والتي أعلن عنها النظام الإيراني لقبول المفاوضات مع الجانب الأمريكي في إسلام آباد .

وضمت الشروط الإيرانية المسبقة بحسب مصادر إيرانية هي وقفا فوريا للضربات وضمانات بعدم تكرارها وتعويضات عن الأضرار ووقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية ؛ ‏ستنطلق المفاوضات المباشرة مساء السبت.

ويبلغ عدد أعضاء الوفد الإيراني المتواجد في إسلام آباد نحو 70 شخصًا؛ فإلى جانب المفاوضين الرئيسيين، يضم الوفد 26 عضوًا من اللجان الفنية والتخصصية في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، وذلك نظرًا لحساسية المفاوضات العالية، لتقديم المشورة اللازمة.

كما يشارك 23 عضوًا إعلاميًا من مختلف وسائل الإعلام ضمن هذا الوفد.

ويشمل الجزء الآخر من الوفد فرق المراسم والتنسيق، والمترجمين، إضافة إلى فريق الحماية.