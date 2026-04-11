3 أعراص هامة تكشف إصابتك بسرطان الثدي

يعد سرطان الثدي من أكثر انواع السرطان انتشارا، لا تُسبب جميع حالات سرطان الثدي أعراضًا؛ فبعض النساء لا تظهر عليهن أي أعراض على الإطلاق، وتختلف أعراض سرطان الثدي من امرأة لأخرى.

بمعرفة علامات وأعراض سرطان الثدي، يُمكنكِ بسهولة أكبر تحديد أي تغييرات أو أعراض قد تظهر

الأعراض الرئيسية لسرطان الثدي عند النساء

قد تشمل أعراض سرطان الثدي لدى النساء ما يلي:

وجود كتلة أو تورم في الثدي أو الصدر أو الإبط

تغير في جلد الثدي، مثل ظهور نقرات (قد تبدو كقشر البرتقال) أو احمرار (قد يكون من الصعب رؤيته على البشرة السوداء أو السمراء).

تغير في حجم أو شكل أحد الثديين أو كليهما

إفرازات من الحلمة (إذا لم تكوني حاملاً أو مرضعة)، والتي قد تحتوي على دم.

تغيير في شكل أو مظهر حلمة الثدي، مثل انقلابها إلى الداخل (حلمة مقلوبة) أو ظهور طفح جلدي عليها (قد يبدو مثل الأكزيما).

ألم في الثدي أو الإبط لا يزول – عادةً لا يُعد ألم الثدي الذي يأتي ويذهب من أعراض سرطان الثدي