تعدوا على طالب بسبب جلسة مساج.. القبض على فتاتين و3 أشخاص يديرون نادى صحى

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (طالب - مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب قيامه بحجز جلسة مساج بأحد النوادى الصحية "كائن بدائرة القسم " عبر إحدى الصفحات على شبكة الإنترنت وسداد المبلغ المالى مقابل الجلسة ، طلب من القائمين على إدارة النادى المشار إليه رد المبلغ لشكه فى وجود أعمال منافية للآداب داخله، فحدثت بينهم مشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب محدثين إصابته بخدوش وكدمات بالوجه ، وإصطحابه خارج النادى داخل سيارة ملك أحدهم والإستيلاء على متعلقاته الشخصية وتركه بأحد الطرق السريعة.



وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص ، سيدتين "لـ2 منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (مبلغ مالى- سلاح أبيض - سيارة ملاكى "المستخدمة فى الواقعة")، وبمواجهتهم إعترفوا بإدارة النادى المشار إليه "بدون ترخيص" وإرتكابهم الواقعة ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.