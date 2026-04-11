كنائس كفر الشيخ تشهد قداس عيد القيامة | صور

شهدت كنائس محافظة كفر الشيخ، اليوم، قداس عيد القيامة المجيد، وسط أجواء يسودها البهجة والفرحة والسعادة.

وتخلل القداس بكاتدرائية الشهيد العظيم مارمينا العجايبي والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة كفرالشيخ، الترانيم والألحان الكنسية ذات الطابع الاحتفالي المبهج.

وفي سياق متصل، كان المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، شهد الاثنين الماضي، الاحتفال بعيد القيامة المجيد بكنيسة الشهيدة دميانة بمدينة كفرالشيخ، مقدمًا التهنئة للمصريين عامةً وأبناء المحافظة خاصةً بهذه المناسبة.

وكان في استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي والإسلامي.

في كلمته، قدم محافظ كفرالشيخ التهنئة لأبناء المحافظة وجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، ناقلًا تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المحافظ، أنه منذ فترة قليلة كنا نحتفل معاً بعيد الميلاد المجيد، ثم عيد الفطر المبارك، واليوم نقدم التهنئة بعيد القيامة المجيد، ثلاث مناسبات عظيمة، وكلها تؤكد أن مصر فعلاً بلد واحدة، وشعب واحد، وقلب واحد، ويد واحدة ومصير واحد.