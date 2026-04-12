القبض على 3 أشخاص إستعرضوا بدرجاتهم النارية بالتجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام قائدى دراجتين ناريتين بآداء حركات إستعراضية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مستقلى الدراجتين الناريتين الظاهرتين بمقطع الفيديو (خفير خصوصى ، شقيقيه - مقيمين بمحل عملهم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الإستعراض.

تم التحفظ على الدراجتين الناريتين.. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستقليها.