أعلن سلامة محمد الحريتي، رئيس مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بدء التجهيزات النهائية لتركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد داخل مستشفى الفرافرة العام، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصحي وتخفيف معاناة المرضى الذين يضطرون للسفر إلى مراكز طبية خارج الفرافرة.

تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى الفرافرة خلال أيام



وقال الحريتي إن جهاز الأشعة المقطعية جرى توريده خلال شهر رمضان الماضي، موضحًا أن الوحدة المحلية تدخلت لتجهيز الموقع المناسب داخل المستشفى، من خلال نقل الوحدة الحسابية، وتنفيذ أعمال إنشائية شملت هدم بعض الحوائط، وفتح وتأمين خط الأرضي، إلى جانب إنهاء مقايسات الكهرباء اللازمة لتشغيل الجهاز.

وأكد رئيس مركز الفرافرة أن الجهاز من المقرر دخوله الخدمة فعليًا خلال فترة تتراوح بين 15 و20 يومًا، بما يسهم في إنهاء رحلة سفر كثير من المرضى إلى الداخلة أو أسيوط لإجراء فحوصات الأشعة المقطعية، خاصة في الحالات التي تحتاج إلى تشخيص سريع ودقيق.

وفي ملف الوحدات الصحية بمبادرة "حياة كريمة"، أوضح الحريتي أن المركز شهد استلام وتشغيل 4 وحدات صحية في وقت سابق، بينما جرى مؤخرًا تسليم وحدتي الكفاح والشيخ مرزوق إلى الوحدة المحلية، وأصبحتا جاهزتين للتشغيل الفوري فور وصول المستلزمات الطبية من وزارة الصحة خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف أن الاستلام المبدئي شمل وحدتي عثمان بن عفان وأبو هريرة، وفي انتظار اعتماد الوزارة بالقاهرة وتوريد الأجهزة الطبية الخاصة بهما، ليدخل إجمالي 8 وحدات صحية الخدمة بنهاية يونيو الجاري