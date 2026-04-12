مريض نفسى.. ضبط شخص ألقى ألواحا خشبية على السيارات من شرفة منزلة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص بإلقاء بعض المتعلقات والألواح الخشبية من شرفة منزله على السيارات المتواجدة أسفل العقار محل سكنه بالإسكندرية، معرضاً حياة المواطنين للخطر.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 أبريل الجارى، تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بإلقاء "دلو" من شرفة منزله على السيارة قيادته أثناء مروره بالشارع مما أدى لحدوث تلفيات بها.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم)، وتبين أنه يعانى من إضرابات نفسية، وسبق إيداعه أحد المستشفيات النفسية لتلقى العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.






