جريشن تزور أهرامات الجيزة بعد ظهورها في بودكاست باسم يوسف الجديد

نشرت المتخصصة في مجال السياحة جريشن مجموعة من اللقطات المتنوعة من زيارتها إلى منطقة أهرامات الجيزة في مصر، وذلك عقب استضافتها في البودكاست الجديد الذي أطلقه الإعلامي باسم يوسف، والمقرر عرض أولى حلقاته قريبًا.

وجاءت زيارة جريشن بالتزامن مع إطلاق هاشتاج

GretchenInEgypt#، الذي دشنه باسم يوسف للترحيب بالضيفة الأمريكية، والتي قررت خوض تجربة سياحية مميزة داخل مصر، والاستمتاع بأبرز معالمها التاريخية.

ومن ناحية أخرى أكد الخبير السياحي وليد البطوطي أن التطوير الشامل لمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير أحدث تحولًا جذريًا في تجربة السياحة بالقاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن مسافة التنقل بين المتحف المصري بالتحرير والأهرامات كانت تستغرق سابقًا ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات بسبب الزحام المروري، بينما أصبحت الآن لا تتجاوز 22 دقيقة بفضل محاور الطرق الجديدة وتحديث البنية التحتية.