الغزاوي: إقامة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بالأهلي تعكس مكانة مصر وريادتها

محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة «سيدات»، حرص على الترحيب بمسئولي الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة والوفود ومندوبي الأندية المشاركة بالبطولة.

جاء ذلك خلال مراسم القرعة التي أجريت مساء اليوم بمقر الجزيرة، وحضرها العديد من المسئولين وعلى رأسهم بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي، والمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

أكد الغزاوي أن البطولة تمثل قيمة كبيرة للرياضة الإفريقية بشكل عام، وأن مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، يولي البطولة اهتمامًا كبيرًا بما يعكس مكانة مصر في القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن اختيار الاتحاد الإفريقي إقامة البطولة في مصر يعكس مكانتها وريادتها، ويمنح رسائل إيجابية للغاية عن قدراتها على تنظيم أكبر الفعاليات القارية والعالمية.

وشدد رئيس اللجنة العليا المنظمة على أن كافة اللجان المعاونة سوف تبذل كل ما يمكن من جهود على كافة المستويات، من أجل توفير الأجواء اللازمة للفرق المتنافسة لخوض المباريات وسط أجواء مميزة.

في ختام كلمته جدد الغزاوي الشكر لمسئولي الاتحاد الإفريقي والاتحاد المصري، على ثقتهم في النادي الأهلي، وتمنى لجميع الفرق المشاركة إقامة طيبة خلال فترة البطولة.