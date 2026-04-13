تحذيرات علمية من كارثة مناخية محتملة بسبب انهيار تيار الخليج| تفاصيل

حذّر باحثون من معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ من أن انهيار تيار الخليج قد يؤدي إلى تداعيات مناخية واسعة النطاق، تشمل اضطرابات حادة في أنماط الطقس، واختلالًا في توزيع درجات الحرارة عالميًا، في سيناريو وصفه العلماء بأنه شديد الخطورة على استقرار النظام المناخي.

ارتفاع محتمل في متوسط حرارة الأرض

ووفقًا لموقع نوفوستي، أشارت نتائج الدراسة إلى أن توقف تيار الخليج قد يتسبب في ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض بنحو 0.2 درجة مئوية. ورغم أن هذه الزيادة تبدو محدودة رقميًا، فإن الباحثين يؤكدون أنها كافية لإحداث اضطراب في التوازن الدقيق للنظام المناخي العالمي.

نماذج حاسوبية تكشف إطلاق الكربون

اعتمد العلماء على نماذج محاكاة حاسوبية متقدمة لدراسة السيناريوهات المحتملة، وأظهرت النتائج أن انهيار هذا التيار قد يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من الكربون المخزن في أعماق المحيطات، ما يساهم في تسريع وتيرة التغيرات المناخية.

وأوضح الباحث ماتيو ويليت أن هذا التأثير يرتبط بزيادة اختلاط المياه في المحيط الجنوبي، الأمر الذي يؤدي إلى صعود مياه عميقة غنية بالكربون إلى السطح، ومن ثم إطلاقها في الغلاف الجوي.

تغيرات مناخية غير متوازنة عالميًا

تشير الدراسة إلى أن التأثيرات المناخية لن تكون موحدة بين مناطق العالم، إذ يُتوقع أن تشهد أوروبا انخفاضًا نسبيًا في درجات الحرارة، بينما قد يتعرض نصف الكرة الشمالي لانخفاضات أكثر حدة في درجات الحرارة.

وفي المقابل، قد تشهد القارة القطبية الجنوبية تغيرات متباينة، حيث قد تنخفض درجات الحرارة في بعض المناطق، بينما ترتفع في مناطق أخرى، نتيجة تعقيد حركة التيارات المحيطية وتغير أنماط الرياح.

اضطراب في أنظمة الطقس والأمطار

يحذر العلماء من أن هذه التحولات قد تمتد إلى اضطراب واسع في أنظمة الطقس العالمية، بما في ذلك تغير أنماط سقوط الأمطار وشدة العواصف، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على الأمن الغذائي واستقرار النظم البيئية في العديد من الدول.

ناقوس خطر على النظام المناخي

تسلط الدراسة الضوء على هشاشة النظام المناخي العالمي، مؤكدة أن أي خلل في التيارات المحيطية الكبرى مثل تيار الخليج قد يؤدي إلى سلسلة من التغيرات المتتابعة. ويشدد الباحثون على أن فهم هذه الظواهر يمثل خطوة ضرورية لتفادي سيناريوهات قد تكون عواقبها بعيدة المدى على مستقبل الكوكب واستقراره البيئي.