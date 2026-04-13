ريم سامي تلفت الأنظار رفقة زوجها على متن يخت

شاركت الفنانة ريم سامي جمهورها لحظات مميزة من عطلتها الصيفية، حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة صيفية على متن يخت، تستمتع بالأجواء.



ونشرت ريم سامي صورة مع زوجها رجل الأعمال محمد المغازي، حيث بدت في حالة من السعادة والاسترخاء، ما عكس أجواء الإجازة الصيفية التي تقضيها بعيدًا عن ضغوط العمل والتصوير.

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، حيث انهالت التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بإطلالتها وجمالها، متمنين لها قضاء وقت ممتع.

وجاءت التعليقات،: "قمر طول عمرك"، "ربنا يخليكم لبعض"، "مفيش في حلاوتك"، "انتم الاصل"، "حلوين أوي".

آخر أعمال ريم سامي

شاركت ريم سامي في مسلسل "على كلاي" الذي يدور في إطار اجتماعي شعبي حول شخصية أحمد العوضي الذي يجسد دور "علي"، ملاكم يعيش في حي شعبي ويعمل في تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته دار أيتام، قبل أن تتشابك حياته مع صراعات متعددة على المستويين العاطفي والاجتماعي.

مسلسل علي كلاي عرض في دراما رمضان 2026، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، ويشارك في بطولته كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، محمود البزاوي، وسارة بركة.