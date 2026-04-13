أكلت الفسيخ والبصل جالها الطلق.. إسعاف الغربية تجري عملية ولادة لسيدة باحتفالات شم النسيم

أشاد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بجهود فرق هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمد وجدي، مدير فرع الإسعاف، وسرعة استجابتهم في التعامل مع حالة ولادة مفاجئة بقرية محلة مرحوم، مركز طنطا، خلال احتفالات شم النسيم، مؤكدًا أن ما تم يعكس أعلى درجات الجاهزية والانضباط في تنفيذ مهام الطوارئ وتقديم الخدمة الطبية العاجلة للمواطنين في مختلف الظروف.

تفاصيل الواقعة

جاء ذلك عقب تلقي فرع هيئة الإسعاف بالغربية بلاغًا عبر غرفة العمليات يفيد بوجود حالة ولادة بقرية محلة مرحوم بجوار الوحدة المحلية، حيث تم الدفع بسيارة إسعاف على الفور ضمن خطة الانتشار السريع، والوصول إلى موقع البلاغ والتعامل مع الحالة في التوقيت المناسب، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتمكن الفريق الإسعافي من إجراء عملية الولادة بنجاح في موقع البلاغ،والحفاظ الكامل على سلامة الأم والمولودة، قبل نقلهما إلى مستشفى طنطا العام لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن هذا الأداء المتميز يعكس كفاءة منظومة الإسعاف وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، مشددًا على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية خلال الأعياد والمناسبات، لضمان سرعة التعامل مع البلاغات وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.