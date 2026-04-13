القبض على المتهم بسرقة متعلقات من داخل سيارة ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بسيارتها وسرقة هاتف محمول وبعض متعلقاتها الشخصية من داخلها ببورسعيد.



بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الزهور من الشاكية (مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها وجود تلفيات بسيارتها وسرقة هاتف محمول وبعض متعلقاتها الشخصية عقب حضورها إحدى حفلات الزفاف بدائرة القسم.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط بعض المسروقات المستولى عليها، وأضاف بقيامه ببيع الهاتف المحمول المستولى عليه لعميله سئ النية (عامل - مقيم بذات الدائرة) "أمكن ضبطه" ، وتم بإرشاده ضبط هاتف المحمول المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.