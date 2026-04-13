طارق فهمي: مصر تتحرك كقوة توازن إقليمي لإدارة أزمات المنطقة واحتواء التصعيد

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن التحرك المصري في قضايا المنطقة يتم وفق رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق الاستقرار الإقليمي، وليس مجرد استجابة للأحداث.

وقال طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن المرحلة الحالية تشهد حراكاً سياسياً ودبلوماسياً متزامناً بين عدد من الدول، من بينها مصر، بهدف احتواء التصعيد وفتح مسارات للحلول السياسية.

وأشار إلى أن هناك جهود وساطة إقليمية متداخلة، مع استمرار الدور المصري الفاعل في ملفات غزة ولبنان من خلال الاتصالات والتحركات الدبلوماسية والإنسانية، مؤكداً أن القاهرة تتحرك كقوة توازن في الإقليم تسعى لمنع تفاقم الأزمات.