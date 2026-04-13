أستاذ علوم سياسية: تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يهدد المنطقة

حذر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، من دخول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة شديدة التعقيد، مع تصاعد واضح للخيارات العسكرية وتراجع فرص الحلول الدبلوماسية.

قال طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن هناك تحركات أمريكية في محيط مضيق هرمز، بالتوازي مع حشود عسكرية قد تدفع نحو تصعيد أوسع.

وتابع: أن إسرائيل تتابع المشهد عن كثب، مستفيدة من الضغوط على طهران، في وقت قد تلجأ فيه واشنطن إلى ضربات محدودة لفرض شروط تفاوضية. واختتم بالتأكيد على خطورة الموقف، داعياً إلى تغليب الحلول السياسية لتجنب انزلاق المنطقة إلى صراع شامل.