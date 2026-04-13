قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد أمريكي جديد.. ترامب يرفض الاعتذار لبابا الفاتيكان
ذروتها الخميس بـ37 درجة.. الأرصاد تُحذر من موجة شديدة الحرارة وعواصف ترابية وأمطار رعدية
رابط تتبع الهاتف المفقود عبر النيابة العامة وخطوات البلاغ
محترف نصب.. ضبط أجنبي نصب على مواطن وباع له موبايل غير أصلي
قداسة البابا تواضروس يلتقي رهبان الأديرة .. صور
الكنيسة: توافق كامل على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وتفاؤل بقرب إقراره
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 في مصر والإجازات
ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق
طلعوا الصيفي.. ذروة الموجة الحارة وموعد تراجع الحرارة
مستجاب.. رمضان عبد المعز يحذر من دعاء الأم على أبنائها
بعد توجيهات الرئيس.. أبرز المقترحات الجدلية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية
ترامب: لا حرب مع إيران بل حصار فقط.. ومحادثات مستمرة بشأن الاتفاق النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
برلمان

تامر الحبال: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة خطوة حاسمة نحو تشريع متوازن

المهندس تامر الحبال
أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب تعكس إرادة واضحة للإصلاح، نظرًا لكون هذا الملف يمس حياة ملايين المصريين بشكل يومي.

وقال الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، إن ن هذه القوانين تتطلب قدرًا كبيرًا من التوازن، بما يحقق العدالة بين جميع الأطراف، خاصة المرأة والرجل، مع الحفاظ على مصلحة الطفل كأولوية قصوى، مشيرًا إلى أن المتغيرات الاجتماعية الأخيرة تفرض ضرورة تحديث الإطار التشريعي بما يحقق قدرًا أكبر من الإنصاف والاستقرار.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن نجاح هذه التعديلات يرتبط بوجود حوار مجتمعي حقيقي يضم مختلف التخصصات، إلى جانب معالجة الثغرات العملية في قضايا الحضانة والرؤية والنفقة، مع وضع آليات تنفيذ فعالة تضمن سرعة الفصل في النزاعات.

وأشار الحبال إلى أن هناك حاجة ملحة لتبسيط الإجراءات القانونية المرتبطة بقضايا الأسرة، بما يخفف العبء عن المواطنين ويحد من طول أمد التقاضي، خاصة في القضايا التي تتعلق بحقوق الأطفال والاستقرار الأسري.

ولفت الحبال إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية، سواء التشريعية أو التنفيذية، سيكون عاملًا حاسمًا في ضمان خروج هذه القوانين بشكل متكامل، يحقق الهدف منها دون خلق تعقيدات جديدة على أرض الواقع.

وشدد الحبال على أهمية إدراج أدوات داعمة مثل مكاتب الإرشاد الأسري والتسوية الودية، بما يسهم في تقليل النزاعات وتعزيز الاستقرار داخل الأسرة بدلًا من اللجوء المباشر إلى القضاء.

وأوضح الحبال أن التحدي الحقيقي لا يكمن في سرعة إصدار القوانين فقط، بل في دقة صياغتها وقدرتها على تحقيق التوازن المطلوب، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة الأسرية هو المدخل الحقيقي لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.

الاسرة قانون الاسرة قوانين الاسرة الاحوال الشخصية النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

الفاعليات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

