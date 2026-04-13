محافظ مطروح يتابع احتفالات عيد الربيع بحديقة كليوباترا وسط أجواء من البهجة والسعادة للأطفال

تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، مظاهر احتفالات عيد الربيع التي نظمتها الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بحديقة كليوباترا، في إطار حرص المحافظة على إدخال البهجة والسرور على المواطنين وتوفير متنفس ترفيهي للأسر والأطفال.

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بمطروح أن الاحتفالات شهدت أجواءً مبهجة تخللتها مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والاستعراضية التي نالت إعجاب الحضور، حيث تفاعل الأطفال وأسرهم مع العروض المقدمة، مع توزيع هدايا وجوائز ما أضفى حالة من السعادة والفرحة التي عمت أرجاء الحديقة.

وأكد محافظ مطروح أن المحافظة تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات المجتمعية التي تسهم في تعزيز الروابط الأسرية وإحياء المناسبات الاجتماعية، مشيدًا بجهود الجهات المشاركة في تنظيم الاحتفالية بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضاري للمحافظة.