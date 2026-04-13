من عيادة الطبيب إلى قاع النيل.. مأساة تبتلع أسرة في عبارة المراغة وأهالي القرية يروون اللحظات الأخيرة

في مشهد إنساني مؤلم هزّ مشاعر أهالي محافظة سوهاج، تحوّلت رحلة عادية لأسرة بسيطة إلى كارثة مأساوية، بعدما سقطت سيارة كانت تقلهم من أعلى عبارة نهرية في مياه نهر النيل بنطاق مركز المراغة، لتُسدل الستار على حياة سيدة وطفلين، بينما كُتب النجاة لطفل آخر ووالده في اللحظات الأخيرة، وسط حالة من الحزن العميق والاستنفار الكامل لفرق الإنقاذ.

تفاصيل الحادث.. لحظات تحولت فيها الحياة إلى مأساة

وقع الحادث داخل نطاق جزيرة الشورانية التابعة لمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، حيث كانت سيارة تقل أبًا وأطفاله ووالدته في طريق عودتهم من زيارة طبية داخل المدينة. وخلال تواجد السيارة على متن العبارة النهرية التي تُستخدم لنقل المواطنين بين ضفتي النيل، انزلقت بشكل مفاجئ وسقطت في المياه.

وبحسب الروايات الأولية، لم تكن هناك وسائل أمان كافية لتثبيت السيارة أو منع تحركها، حيث أشار شهود عيان إلى غياب الحواجز أو “الصدادات” التي يمكن أن تمنع وقوع مثل هذه الحوادث، ما أدى إلى انزلاق السيارة وسقوطها مباشرة في النيل خلال ثوانٍ معدودة.

ضحايا وناجون.. لحظات فاصلة بين الحياة والموت

أسفر الحادث عن وفاة سيدة وطفلين، فيما نجا الأب وطفل آخر بأعجوبة. ووفقًا لرواية أحد أهالي القرية، فإن الجدة كانت تحمل أحد الأطفال، وعندما شعرت بخطر سقوط السيارة، سارعت بإلقائه خارجها في محاولة لإنقاذه، وهو ما نجح بالفعل، حيث تمكن الأهالي من انتشاله حيًا.

أما الأب، فقد استطاع النجاة بنفسه وسط حالة من الفوضى والصدمة، بينما ظلت عمليات البحث مستمرة لساعات طويلة لانتشال بقية الضحايا. وتم العثور على جثمان الجدة لاحقًا ودفنها، في حين استمرت جهود البحث عن الطفلين الآخرين لفترة، وسط حالة من الترقب والقلق بين الأهالي.

شهادة شاهد عيان.. “مش أول مرة تحصل”

يروي محمد عبيد، أحد سكان جزيرة الشورانية، تفاصيل الواقعة بحزن شديد، مؤكدًا أن الحادث ليس الأول من نوعه، بل يأتي ضمن سلسلة من الحوادث المتكررة التي شهدتها المنطقة على مدار سنوات طويلة.

وأوضح أن العبّارة التي يستخدمها الأهالي بشكل يومي تعاني من إهمال واضح، سواء في مستوى الأمان أو الصيانة، مشيرًا إلى أن غياب البوابات الآمنة والحواجز المناسبة تسبب في وقوع العديد من الحوادث، منها سقوط سيارات، وإصابات بتر أطراف نتيجة الأبواب الحديدية غير المؤمنة.

وأضاف: “إحنا بنتكلم عن مأساة متكررة، مش حادثة فردية.. كل فترة بنفقد حد بسبب نفس المشكلة”.

جزيرة الشورانية.. معاناة يومية لـ80 ألف مواطن

تُعد جزيرة الشورانية واحدة من أكبر الجزر النيلية في مصر، ويقطنها ما بين 60 إلى 80 ألف نسمة، يعتمدون بشكل أساسي على العبارات النهرية في التنقل اليومي، سواء للعمل أو الدراسة أو تلقي الخدمات الطبية.

ورغم الكثافة السكانية الكبيرة، لا تزال الجزيرة تعاني من نقص حاد في البنية التحتية، وعلى رأسها غياب كوبري يربطها بالبر الرئيسي، ما يجعل حياة السكان اليومية مرهونة بوسيلة نقل غير آمنة في كثير من الأحيان.

ويؤكد الأهالي أن رحلة عبور النهر قد تستغرق وقتًا طويلاً، وتكون محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل تهالك بعض العبارات وعدم خضوعها للرقابة الكافية.

مطالب الأهالي.. “نريد كوبري ينهي المأساة”

في أعقاب الحادث، تجددت مطالب سكان الجزيرة بضرورة إنشاء كوبري يربطها بمركز المراغة، كحل جذري لإنهاء معاناة العبارات النهرية المتكررة.

وأشار الأهالي إلى أن إنشاء كوبري من شأنه القضاء على الحوادث التي تحصد الأرواح بشكل دوري، وتسهيل حركة التنقل، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

ورغم وجود بعض التصريحات التي تشير إلى أن الجزيرة تُصنف كمحمية طبيعية، يرى السكان أن هذا التصنيف لا يجب أن يكون عائقًا أمام توفير حياة آمنة وكريمة لعشرات الآلاف من المواطنين.

الحادث يعيد فتح ملف الإهمال

أعاد هذا الحادث المأساوي تسليط الضوء على ملف العبارات النهرية في صعيد مصر، ومدى التزامها بمعايير السلامة والأمان، خاصة في المناطق التي تعتمد عليها بشكل كامل.

ويطالب خبراء بضرورة إجراء مراجعة شاملة لحالة هذه العبارات، وفرض رقابة صارمة على تشغيلها، مع تحديث وسائل الأمان وتدريب العاملين عليها لمواجهة الحالات الطارئة.

مأساة تتكرر ونداء لا يحتمل التأجيل

لم تكن هذه الحادثة مجرد رقم جديد في سجل الحوادث، بل جرس إنذار قوي يدق أبواب المسؤولين بضرورة التحرك العاجل. فبينما فقدت أسرة كاملة بعضًا من أغلى أفرادها في لحظات، لا يزال آلاف المواطنين يعبرون النيل يوميًا تحت نفس الظروف الخطرة.

إن دموع الأهالي في الشورانية ليست فقط حزنًا على الضحايا، بل صرخة استغاثة لإنهاء معاناة طويلة، وبداية حقيقية نحو حلول جذرية تضمن سلامة الإنسان قبل أي اعتبارات أخرى.