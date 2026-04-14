احترموا عقول الناس.. إيهاب الخطيب يهاجم تصريحات أوسكار رويز

علق الناقد الرياضي إيهاب الخطيب على تراجع رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أوسكار رويز عن تصريحاته بشأن أزمة انسحاب الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري بالموسم الماضي.

وكتب الخطيب عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «أوسكار رويز قعد ساعة ونص على الهوا، وسبحان الله السؤال اللي فهمه غلط إن هاني أبو ريدة ما طلبش منه حكام أجانب للقمة… ممكن تحترموا عقول الناس شوية».

وكان رويز قد قال في تصريحات تلفزيونية، إن اتحاد الكرة لم يُخبره باستقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة القمة.

فيما تراجع رويز وقال في تصريحات امس الإثنين لنفس القناة: «أنا بشكركم لإتاحة الفرصة لتصحيح الصورة، الاتحاد أبلغني بطلب استقدمام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة».

وتابع: «ضيق الوقت حال دون ذلك، لأننا استلمنا الخطاب يوم 9 مارس والمباراة كانت يوم 11. خاطبنا حكام من فرنسا وإيطاليا ولكن تعذر الأمر».

وواصل: «عندما سألني المترجم (الخاص بي) لم أكن أعلم بالتحديد ما هو اللقاء الذي يسألني عنه، ولكن بالإشارة للمباراة المشار إليها فقد كانت يوم (الأحد) وهذا يوم إجازة في أوروبا وحاولنا استقدام حكام أجانب ولكن لم نستطع».