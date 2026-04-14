زعيم كوريا الشمالية يراقب تجربة إطلاق صواريخ كروز من المدمرة "تشوي هيون"
بعد خضوعه لجراحة عاجلة.. وزير الشباب والرياضة يساند حسن المستكاوي في أزمته الصحية
تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة
حق المخطوبة في الشبكة عند وفاة الخاطب هل تحتفظ بها؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر
قانون ينتظر للأسرة.. ضوابط النفقة والحبس والخصم من الراتب في حال الامتناع
الزمالك يفرض حالة تركيز قبل المواجهة الحاسمة أمام شباب بلوزداد
عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة
رغم توسلات المراقب.. عاشور يرفض مصافحة وفا عقب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
الكويت تقر شروطًا لإسقاط الجنسية عن بعض الكويتيين الموجودين بالخارج
أزمة التحكيم تشتعل.. أضا يكشف كواليس اجتماع الأهلي الطارئ
ميدو لـ سيد عبد الحفيظ: مش لازم تتصدر المشهد لأنك هتتحرق وتطلع مسرح
احترموا عقول الناس.. إيهاب الخطيب يهاجم تصريحات أوسكار رويز

محمد بدران

علق الناقد الرياضي إيهاب الخطيب على تراجع رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أوسكار رويز عن تصريحاته بشأن أزمة انسحاب الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري بالموسم الماضي.

وكتب الخطيب عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «أوسكار رويز قعد ساعة ونص على الهوا، وسبحان الله السؤال اللي فهمه غلط إن هاني أبو ريدة ما طلبش منه حكام أجانب للقمة… ممكن تحترموا عقول الناس شوية».

وكان رويز قد قال في تصريحات تلفزيونية، إن اتحاد الكرة لم يُخبره باستقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة القمة.

فيما تراجع رويز وقال في تصريحات امس الإثنين لنفس القناة: «أنا بشكركم لإتاحة الفرصة لتصحيح الصورة، الاتحاد أبلغني بطلب استقدمام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة».

وتابع: «ضيق الوقت حال دون ذلك، لأننا استلمنا الخطاب يوم 9 مارس والمباراة كانت يوم 11. خاطبنا حكام من فرنسا وإيطاليا ولكن تعذر الأمر».

وواصل: «عندما سألني المترجم (الخاص بي) لم أكن أعلم بالتحديد ما هو اللقاء الذي يسألني عنه، ولكن بالإشارة للمباراة المشار إليها فقد كانت يوم (الأحد) وهذا يوم إجازة في أوروبا وحاولنا استقدام حكام أجانب ولكن لم نستطع».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار وحدود التحويل بانستاباي

بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى لتحويل انستاباي والسحب النقدي من البنوك والـ ATM

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

يورتشيتش

رسميًا | رحيل يورتشيتش عن تدريب بيراميدز نهاية الموسم .. خاص

الواقعة

في دولة عربية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لمحاولة نزع ملابس فتاة بالإسكندرية

ارشيفيه

حريق بالطابق الرابع بمستشفى المنصورة الجامعي

الزمالك وبيراميدز

قرار عاجل في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 في مصر والإجازات

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 في مصر والإجازات

ترشيحاتنا

الدواجن

ثروت الزيني: الأعلاف تتحكم في أسعار الدواجن وتمثل 70% من التكلفة

الأضاحي

شعبة القصابين: استقرار أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى مع زيادة المعروض وتوقعات بانتعاش السوق

قانون الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية.. مها أبو بكر: يجب توفير شرطة أُسرية.. ونطالب برفع سن الحضانة لـ 18 عاما

بالصور

أكثر 5 سيارات مبيعا في سوق السيارات المصري

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

كوبرا تطلق Raval الكهربائية الرياضية.. صور

Cupra Raval
Cupra Raval
Cupra Raval

كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

الغموض والإثارة يسيطران على الإعلان الرسمي لمسلسل «الفرنساوي»

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

فيديو

تامر شلتوت

قرار غيّر حياته بالكامل.. لماذا ترك تامر شلتوت الطب؟

زيجات محمد الحلو

اعتزلت الزواج نهائيًا.. محمد الحلو يكشف كواليس زيجاته الخمس وتجربته الصعبة

مدحت صالح ونجله آدم

ناقصك ايه.. مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه رفقه نجله أدهم

جلال مجدي شليل

شاب يرفض العلاج المجاني ويختار الكفاح حتى النهاية ويخاطر بعينه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد