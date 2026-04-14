ريدماجيك تكشف عن تابلت ألعاب بمواصفات فائقة

كشفت شركة ريد ماجيك النقاب عن جهازها اللوحي للألعاب Red Magic Gaming Tablet 3 Pro، المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite، في الصين، والذي أُطلق لاحقًا عالميًا باسم Red Magic Astra Gaming Tablet. والآن تُحضّر لإصدار خليفته، والذي يُطلق عليه مبدئيًا اسم Red Magic Gaming Tablet 5 Pro.

وقد ألمح المسؤول التنفيذي مؤخرًا إلى إمكانية إطلاقه في أبريل أو مايو 2026، وقبل ذلك، شارك موقع Digital Chat Station، المتخصص في تسريب المعلومات، تفاصيل مهمة حول الجهاز.

جهاز الألعاب اللوحي ريد ماجيك 5 برو

بحسب التسريبات، قد يأتي جهاز Red Magic Gaming Tablet 5 Pro بشاشة OLED مدمجة قياس 9 بوصات بدقة 2400 × 1504 بكسل. ومن المتوقع أن تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 185 هرتز، مما يشير إلى تركيز قوي على سلاسة تجربة الألعاب. وقد يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس ، مقترنًا بنظام تبريد سائل متطور مصمم للتحكم في الحرارة أثناء جلسات اللعب الطويلة.

يأتي الجهاز اللوحي مزود ببطارية سعتها حوالي 8300 مللي أمبير، ما يوفر توازنًا بين الأداء وعمر البطارية. أما بالنسبة للذاكرة والتخزين، فمن المتوقع توفر خيارات متعددة، بما في ذلك خيارات تصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت من سعة التخزين. وقد يتضمن الجهاز أيضًا نموذج ذكاء اصطناعي مدمج، ما يضيف إمكانيات جديدة تتجاوز الألعاب.

لا تتضمن التسريبات أي معلومات حول كاميرات الجهاز.

مواصفات جهاز Red Magic Gaming Tablet 5 Pro

من المتوقع أن يصل جهاز Red Magic Gaming Tablet 5 Pro بعدة إصدارات، تشمل 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت، و24 جيجابايت + 1 تيرابايت. وقد يتميز أيضاً بخيارات تصميم مميزة، مثل اللمسات النهائية الشفافة مع عناصر إضاءة RGB، بما يتماشى مع هوية العلامة التجارية التي تركز على الألعاب.

إلى جانب الجهاز اللوحي، يُقال إن الشركة تعمل أيضًا على جهاز Red Magic 11S Pro. من المتوقع أن يواصل هذا الجهاز الجديد نهجه المُركز على الألعاب مع نظام تبريد سائل، وقد يُطرح كترقية مُحسّنة لسلسلة Red Magic 11 Pro الحالية. يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم إطلاق الجهازين معًا.